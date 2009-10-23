حفاظت از مسئولان و نیروهای نظام باید با جدیت بیشتر انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهار داشت: حادثه تروریستی سرباز در همایش وحدت نشان داد دشمنان نظام همچنان به دنبال اختلاف افکنی در منطقه با هدف ضربه به نظام هستند.

وی با تاکید بر اینکه شهادت در جامعه ایران یک فرهنگ است، گفت: ملت، دولت و مسئولان نظام خود را برای شهادت در راه دین و اهداف انقلاب آماده کرده اند و واهمه ای از شهادت ندارند.

حجت الاسلام جعفری با محکوم کردن این حادثه تروریستی گفت: مسئولان ما باید هوشیار باشند و از جان شخصیتهای ارزشمند انقلاب محافظت کنند.

وی افزود: در ابتدای انقلاب تروریستها بسیاری از شخصیتهای ارزشمند انقلاب را ترور کردند اما با تاکید امام خمینی(ره) هوشیاری برای حفاظت از شخصیتها افزایش یافت و امروز نیز نباید این مسئله فراموش شود.

حجت الاسلام جعفری افزود: سپاه و نیروهای مسلح ایران انتقام خون پاک شهداء را خواهد گرفت.

امام جمعه کرمان گفت: گروهک انحرافی ریگی با حمایت سازمان اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و پاکستان و حمایت مالی عربستان فعالیت می کند.

وی همچنین با اشاره به شهادت حجت الاسلام مصطفی خمینی عنوان کرد: وی یکی از شخصیت های مهم در زمینه مبارزات انقلابی بود و در کنار آن از علمای بزرگ اسلام بود بطوریکه امام خمینی(ره) به مراتب علمی وی بارها اشاره کردند.

وی افزود: ترور یکی از راههای مقابله دشمنان با انقلاب بوده و هست و ساواک نیز با همین دیدگاه دست به ترور این شخصیت بزرگ زد.