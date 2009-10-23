مذاکرات ژنو حکیمانه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در جمع نمازگزاران اراک در مصلای قدس این شهر افزود: منافع مردم در این مذاکرات باید تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال فناوری صلح آمیز هسته ای است، اضافه کرد: ایران به دنبال توسعه کشور است و خواستار رفاه و صلح بشری است.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اینکه بعد از نفت، کشور نیازمند انرژی است و انرژی هسته ای می تواند جایگزین مناسب و پاکی باشد، خاطرنشان کرد: مردم خواهان دستیابی متخصصان به این فناوری و ادامه راه هستند و استفاده نظامی از این فناوری برای ما مفهومی ندارد.

امام جمعه اراک در ادامه تصریح کرد: رهبر انقلاب و مردم حامی این برنامه هستند و تازمانی که ما با هم هماهنگ باشیم دشمن کاری از پیش نمی برد.

در ادامه این خطبه ها نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان و نظامیان و حافظان انقلاب، خواستار مقابله با تروریست ها شد و گفت: همه نیروها باید مراقب اقدامات و طرح های تفرقه افکن دشمن باشند و آن را خنثی کنند.