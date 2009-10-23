طراحی حوادث پس از انتخابات و ترورها برای گسستن اتحاد در ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام ابوترابی در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین گفت: حوادث پس از انتخابات با توطئه دشمنان انقلاب اسلامی برای ایجاد رخنه در وحدت مردم ساماندهی شد و می توانست ضربه شدیدی به کشور بزند اما با هوشیاری رهبری و آگاهی مردم خنثی شد.

ابوترابی افزود: دشمن فکر می کرد با ساماندهی حرکتی در تهران، نا امنی و آشوب در مناطقی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان و خراسان ایجاد می شود که می توانند به اهداف شوم خود برسند لذا با این هدف شوم به ترور نماینده خبرگان در کردستان و انفجار تروریستی در سیستان دست زدند.

وی تصریح کرد: برهیچ کس پوشیده نیست که این حرکت تروریستی با حمایت آمریکا صورت گرفته است و متاسفانه دستگاه اطلاعاتی پاکستان هم در جریان این موضوع بوده است که انتظار داریم با پیگیری دستگاه اطلاعاتی کشور این موضوع بطور جدی پیگیری شود و عاملان آن با سرعت شناسایی و محاکمه شوند و به مجازات برسند.

ابوترابی یادآور شد: بطور حتم انقلاب این توانایی را دارد که ریشه این حرکت ضد انسانی وابسته به استکبار را بخشکاند تا ما شاهد توسعه امنیت و حفظ اقتدار نظام اسلامی باشیم.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به مذاکرات اخیر نمایندگان کشورمان در ژنو اظهار داشت: به لطف خداوند در موضوع غنی سازی اورانیوم و دستیابی به تکنولوژی هسته ای از جایگاه مقتدرانه ای در جهان برخوردارشده ایم و کسانی که تا دیروز از توقف غنی سازی اورانیوم توسط ایران صحبت می کردند امروز از سخن خود بازگشته اند و فهمیده اند تهدیدات آنها هیچ نقشی در حرکت عزت مندانه جمهوری اسلامی ندارد و حاضرند با ایران مذاکره کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سایت هسته ای قم تنها برای تهدید امنیتی دشمنان طراحی و ساخته شده است و اگر در تحویل اورانیوم غنی شده برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ایران از سوی سازمان های بین المللی کوتاهی صورت گیرد همه می دانند که ایران قادر است با کمال اقتدار در این زمینه نیز حرکت موثری را شروع کند.

وی کسب اقتدار نظام اسلامی در عصر حاضر را مرهون ولایت فقیه و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: همه وظیفه داریم از این جایگاه رفیع صیانت کنیم.

ابوترابی در خصوص اهمیت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز گفت: متاسفانه میزان مصرف انرژی در کشورمان معادل مصرف کشور چین است که ادامه این روند نسل آینده را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

وی گفت: با اجرای این طرح بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه مصرفی در امور زیربنایی، کمک به افراد آسیب پذیر و کم درآمد و توسعه بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات هزینه خواهد شد.

امام جمعه موقت قزوین اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح مهم در مدت پنج سال گام اساسی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه کشور برداشته شود.