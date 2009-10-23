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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۷

امام جمعه ایلام:

فرهنگ مهدویت باید بیشتر از گذشته در جامعه نهادینه شود

فرهنگ مهدویت باید بیشتر از گذشته در جامعه نهادینه شود

ایلام - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمد نقی لطفی گفت: فرهنگ مهدویت باید بیشتر از گذشته در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: باید با آگاه‌سازی و پرورش افراد توانمند فرهنگ مهدویت در جامعه بیشتر از گذشته نهادینه شود.

وی بیان داشت: مسئولان فرهنگی جامعه باید با تلاش خود در این راستا همکاری لازم را با متولیان امر داشته باشند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه نیروی سپاه با جایگاه رفیع در نظام مقدس جمهوری اسلامی، عامل ثبات و امنیت کشور در همه ابعاد است، خاطرنشان کرد: ایثار و فداکاری نیروی سپاه در همه عرصه های کشور قابل تقدیر است.

لطفی عنوان کرد: ایستادگی در مقابل ضد انقلاب، برخورد با منافقین و در مجموع کنترل امنیت کشور از دیگر فعالیت های مهم سپاه در کشور است.

این مسئول همچنین توصیه کرد: اصلاح الگوی مصرف مورد توجه مسئولان قرار گیرد و این مهم در جامعه نهادینه کنند.

کد مطلب 969504

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