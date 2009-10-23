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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

700 میلیون ریال جایزه در کورس پابیزه گنبد کاووس توزیع شد

700 میلیون ریال جایزه در کورس پابیزه گنبد کاووس توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس گفت: در طی پنج هفته گذشته تاکنون بیش از 704 میلیون ریال جایزه بین مالکان و سوارکاران برتر کورسهای سوارکاری پاییزه این شهرستان توزیع شد.

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: از این میزان، 163 میلیون و 200 هزار ریال در کورس اول، 193 میلیون و 600 هزار ریال در کورس دوم، 94 میلیون ریال کورس سوم، 118 میلیون ریال کورس چهارم و 136 میلیون و 400 هزار ریال در کورس پنجم توزیع شد.

وی از برگزاری کورس پنجم رقابتهای پاییزه سوارکاری گنبد کاووس عصر پنجشنبه در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: 47 راس اسب ورزشی از نژادهای مختلف با یکدیگر رقابت کردند.

به گفته ایگدری، مایه اسکندر، روزان، غوغا در کورس اول، نانسی، ناز چکاوک، گل وین در کورس دوم، طوطیا، پارمیداز و کامیلا در کورس سوم اول تا سوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: اسبهای ورزشی، سی گل، ویشار و سیووا در کورس چهارم، دیوید، جاوا وطوفان 2 در کورس پنجم و کیابو، مجاهد 3 و لیون در کورس ششم اول تا سوم شدند.

کورس سوارکاری گنبد، از جمله کورسهای مطرح کشوری بوده که هر هفته علاقمندان زیادی از این رقابت دیدن می کنند.

کد مطلب 969505

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