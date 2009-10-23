700 میلیون ریال جایزه در کورس پابیزه گنبد کاووس توزیع شد

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: از این میزان، 163 میلیون و 200 هزار ریال در کورس اول، 193 میلیون و 600 هزار ریال در کورس دوم، 94 میلیون ریال کورس سوم، 118 میلیون ریال کورس چهارم و 136 میلیون و 400 هزار ریال در کورس پنجم توزیع شد.

وی از برگزاری کورس پنجم رقابتهای پاییزه سوارکاری گنبد کاووس عصر پنجشنبه در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: 47 راس اسب ورزشی از نژادهای مختلف با یکدیگر رقابت کردند.

به گفته ایگدری، مایه اسکندر، روزان، غوغا در کورس اول، نانسی، ناز چکاوک، گل وین در کورس دوم، طوطیا، پارمیداز و کامیلا در کورس سوم اول تا سوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: اسبهای ورزشی، سی گل، ویشار و سیووا در کورس چهارم، دیوید، جاوا وطوفان 2 در کورس پنجم و کیابو، مجاهد 3 و لیون در کورس ششم اول تا سوم شدند.

کورس سوارکاری گنبد، از جمله کورسهای مطرح کشوری بوده که هر هفته علاقمندان زیادی از این رقابت دیدن می کنند.