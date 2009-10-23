پاس صلابت لازم را نداشت / مهابادی دوباره فیلم بازی را تماشا کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر روستا عصر جمعه پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل مقاومت در جمع خبرنگاران افزود: تیم پاس طی چند روز گذشته دو بازی سخت را در هر 4 روز یک بار انجام داده بود به همین خاطر کمی در مصاف با مقاومت خسته به نظر می رسید.

وی افزود: در عین حال بازیکنان مقاومت نیز در این بازی کیفیت فنی خوبی داشتند و به گل نیز دست یافتند.

سرمربی پاس همدان پیرامون انتقادات مهابادی به داوری بازی گفت: داوری باز ی خوب بود و ایشان باید فیلم مسابقه را دوباره تماشا کند.

این دیدار با تک گل بهنام افشه در دقیقه 82 برای مقاومت به پایان رسید.