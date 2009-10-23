سه هزار نفر از خوزستان به حج اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمد علی دلارام پیش از خطبه های نماز جمعه امروز شهرستان اهواز اظهار داشت: امسال از استان خوزستان سه هزار و 89 نفر به حج تمتع اعزام می شوند که از این تعداد حدود یک هزار و 600 نفر را مردان و حدود یک هزار و 500 نفر را زنان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه خوزستانی ها با 28 کاروان به خانه خدا مشرف می شوند، افزود: عنوان جوان ترین عضو کاروان خوزستان را یک جوان 17 ساله از اهواز به خود اختصاص داده است و متاسفانه به علت شیوع آنفلوآنزای نوع A از اعزام افراد بالای 65 سال معذور هستیم.

دلارام در خصوص شیوه اعزام حجاج خوزستانی به کشور عربستان توضیح داد: امسال اعضای کاروان خوزستان از طریق فرودگاه اهواز به مدینه و پس از اقامت یک هفته ای به مکه اعزام می شوند. پرواز حجاج از روز شنبه در سایت سازمان حج قرار می گیرد و در نیمه دوم آبان ماه برای خوزستانی ها آغاز می شود.

مدیر کل سازمان حج و زیارت خوزستان عنوان کرد: تمامی برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شده تا ویزای حجاج خوزستانی تا هفته آینده به دست آنها برسد.

وی با تاکید بر اصل آموزش حجاج برای اعزام به خانه خدا اظهار داشت: خوشبختانه با استفاده از اساتید برجسته استان اقدامات خوبی برای آموزش انجام شده که از جمله این اقدامات می توان به تدریس حجاج به صورت عربی و فارسی توسط آیت الله حیدری، امام جمعه موقت اهواز اشاره کرد.

دلارام تاکید کرد: در 20 سال اخیر اقدامات شاخصی برای آموزش حجاج قبل از اعزام به خانه خدا در استان خوزستان انجام شده و با همکاری آیت الله جزایری، نماینده ولی فقیه در استان موفق به آموزش حجاج به صورت متمرکز شدیم که نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشته است.

وی تاکید کرد: همواره در خوزستان آموزش حجاج، مدیران و اعضای کاروان ها و پزشکان اعزامی را جدی گرفته ایم و هیچ گونه سهل انگاری در خصوص انجام نداده ایم زیرا معتقدیم سهل انگاری و غفلت در آموزش باعث به هم زدن آرامش در کاروان می شود.