کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در عراق به 50 هزار نفر تا آگوست 2010

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد شمار نظامیان آمریکایی در سال آینده میلادی به 50 هزار نفر کاهش خواهد یافت.



"استیو لانزا" گفت آمریکا به کاهش نظامیان خود در عراق به 50 هزار نفر در آگوست سال 2010 پایبند است.



وی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در واشنگتن برگزار کرد، خاطر نشان کرد : ایالات متحده آمریکا متعهد است تا تعداد نظامیاش را از 120 هزار نفر به 50 هزار نظامی تا آگوست سال آینده میلادی کاهش دهد و آنها را به طور کامل در دسامبر سال 2011 از عراق خاج کند.



وی افزود : تداوم بهبود اوضاع امنیتی عراق و شکل گیری نیروهای نظامی آموزش دیده عراقی از نشانه های دلگرم کننده ای است به اینکه عقب نشینی نظامی آمریکا بر اساس زمانهای مشخص شده با موفقیت انجام خواهد شد.



لانزا در عین حال گفت ماموریت نظامیان آمریکایی از عملیات جنگی به عملیات ثبات عراق در تابستان آینده منتقل خواهد شد.



خاطرنشان می شود که نظامیان آمریکایی سرانجام پس از شش سال از حمله به عراق در چارچوب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن روز 30 ژوئن (9 تیر) شهرها و روستاهای عراق را ترک و در پایگاه های نظامی خارج از شهرها مستقر شدند.

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