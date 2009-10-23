سرانه اماکن ورزشی مازندران به استاندارد کشوری نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره پیش از خطبه های نمازجمعه شهرستان ساری در سخنانی افزود: هم اکنون سرانه استاندارد فضاهای ورزشی کشور یک متر مربع است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با آغاز عملیات اجرایی پروژه های مصوب سفر دوم و بهره برداری بسیاری از پروژه های سفر دولت در شهرها و روستاها تا پایان امسال به این سرانه مطلوب کشوری دست یابیم.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه در سفر نخست دولت نهم به مازندران ساخت 41 سالن ورزشی به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، تصریح کرد: هم اکنون 21 سالن ورزشی سفر اول افتتاح و مابقی پروژه ها دارای پیشرفت فیزیکی 70 تا 90 درصد هستند که به زودی به بهره برداری خواهند رسید.

پریچهره با بیان اینکه ساخت 54 سالن ورزشی تخصصی و مسابقاتی در سفر دوم دولت به مازندران اختصاص یافته از آغاز عملیات اجرایی هشت پروژه مصوب سفر دوم دولت در سال جاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد: اتمام پروژه های مصوب سفر دولت از کلنگ زنی تا افتتاح شش ماهه صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش روحانیت، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و نخبگان در تقویت و تعالی بخشی به سلامت و تندرستی در میان آحاد مردم در عین حال جای فرهنگ وقف را در اماکن ورزشی استان خالی قلمداد کرد.

پریچهره گفت: اکنون در کنار مسجد و مدرسه به فضاهای ورزشی نیازمندیم و احتیاج جوانان خود را باید رفع کنیم.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عضویت 98 ورزشکار مازنی در اردوهای مختلف تیم ملی افزود: تمام تلاش دستگاه ورزش استان بر این بود که تعداد مازنی های ورزشکار اعزامی به رقابت های گوانگجو چین در سال 2010 را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه ماهانه و گاها به صورت هفتگی ورزشکاران مازندران در عرصه های مختلف ورزشی برای جامعه افتخار آفرینی می کنند از این افراد به واسطه بضاعت اندک و بودجه ناکافی دستگاه ورزش برای تجلیل از همه این قهرمانان ابراز ناراحتی و عذرخواهی کرد.

پریچهره با اشاره به اینکه هم اکنون مازندران دارای 147 تیم در لیگ های مختلف ورزشی است افزود: 89 فوتبالیست مازندرانی در تیم های مختلف استان های کشور توپ می زنند که باید با تقویت اسپانسرهای صنعتی در استان مازندران نسبت به بازگشت این استعدادها به استان برنامه ریزی جدی تری صورت گیرد.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران نیز با بیان اینکه در گذشته استان مازندران تنها در رشته کشتی دارای طرفداران و عناوین قهرمانی بیشتری بوده است، افزود: به اقرار و گفته های مسئولان ورزش کشور، مازندران اکنون در 21 رشته ورزشی قهرمانان رده اولی داشته و در سایر رشته ها عناوین اول تا پنجم را به خود اختصاص داده است.

وی در عین حال خواستار ساماندهی فوتبال استان از طریق ایجاد تیمی در سوپر لیگ فوتبال کشور شد و گفت: ورزش مازندران مراحل زیرساختی و عمرانی خود را در حال سپری کردن دارد.

پریچهره در پایان از بهره برداری و آغاز ساخت 14 پروژه ورزشی با اعتباری معادل 13 میلیارد ریال همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش در استان خبر داد.