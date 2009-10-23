به گزارش خبرگزاری مهر، با راه‌اندازی سامانه آپلینگ شبکه استانی باران از این پس برنامه‌های صدا و سیمای گیلان از طریق ماهواره آسیا ست برای حداقل 51 کشور پخش می‌شود. برای نصب و راه‌اندازی این سامانه 14 میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس صدا و سیما در این مراسم که در رشت برگزار شد از راه‌اندازی آزمایشی سیستم پخش دیجیتال همزمان با میلاد امام رضا (ع) در تهران خبر داد و گفت: برای افزایش تعداد شبکه‌های سیما، تغییر تمام سیستم‌های فنی از آنالوگ به دیجیتال ضروری است.

عزت‌الله ضرغامی با اشاره اینکه برای انجام این پروژه در سراسر کشور اعتباری 10 هزار میلیارد ریالی نیاز است از مسئولان استانی خواست برای مشارکت در این پروژه ملی و راه‌اندازی سیستم دیجیتال در استان‌های خود با صدا و سیما همکاری کنند.

وی با اشاره به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در تعمیق بحث‌های معارفی و استفاده از ساختارهای کارآمد و تأثیرگذار در این عرصه گفت: برای تحقق این امر برنامه‌ریزی شده و همه کارشناسان، هنرمندان و برنامه‌سازان باید در آن انجام آن همکاری کنند.