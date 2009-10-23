شهادت 41 شهید در حادثه اخیر سیستان و بلوچستان موجب رسوایی وهابیت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: اگر چه اهداف کوری در پشت پرده این ماجرا نهفته است اما این موضوع یک آزمون بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه انسانها همیشه در مرحله آزمون ‌الهی قرار دارند، گفت: خداوند بارها در قرآن به فتنه اشاره کرده است و هر دو کلمه فتنه و ابتلاء به معنی آزمون هستند.

آیت الله محمدی تصریح کرد: فلسفه به دنیا آمدن انسان‌ها امتحان است که بعضی از این امتحان‌ها مانند فقر و مریضی شر هستند و بعضی نیز اعطای ثروت و سلامتی است که خیر محسوب می‌شوند.

امام جمعه همدان در ادامه افزود: دهه اول ماه ذیقعده، دهه کرامت است و ما هر چه داریم از امام رضا(ع) و خواهر بزرگوارش حضرت معصومه(س)است که در این مرز و بوم موجب نعمات و برکات خداوندی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت سالگرد شهادت فرزند امام خمینی (ره) اظهار داشت: به گفته علمای وقت در نجف، حاج آقا مصطفی یک عالم گرانقدر و فقیه مجتهدی بودند که به گفته امام، اسلام از وجود وی بی بهره ماند.

وی همچنین با محکوم کردن جنایات اسراییل در نوار غزه گفت: نماینده سازمان ملل که برای بررسی جنایات رژیم صهیونیستی به غزه رفته بود با گزارش خود موجب شد تا آبروی اسراییل در جهان به خطر بیفتد و در این مرحله اگر مسلمانان بیدار شوند و روشنگری کنند این غده سرطانی از بین خواهد رفت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در پایان به قانون کاپیتولاسیون در دوره طاغوت اشاره کرد و افزود: امام با روشنگری خود در آن زمان و رسوا کردن سیاست های استعماری حق آزادی و انسانیت و زندگی کردن را به مردم بازگرداند.