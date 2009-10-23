نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان صبح روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور که در مشهد مقدس در حال برگزاری است نفرات راه یافته به مرحله‌ نیمه‌نهایی در چهار وزن دوم مشخص شدند.

اسامی کشتی‌گیرانی که برای حضور در دیدار فینال عصر امروز به مصاف یکدیگر خواهند رفت به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:

یاسر حیدر قلی‌نژاد (گلستان) – محمد طهماسبی‌زاده (کرج) محمد کوخانی (ایلام) – مهرداد نجاری (خراسان رضوی الف)

66 کیلوگرم:

جمشید کاووسی (لرستان) – جواد الهیان (خراسان شمالی) آرش پرهیزگار(فارس)- مصطفی شیخ چلندری (کرج)

84 کیلوگرم:

امیرمحمدی (خراسان شمالی) - حامد طالبی زرین‌کمر (مازندران) حامد رنجبر (گیلان) – آرش زلفین (خوزستان)

120 کیلوگرم:

مرتضی خلیل‌نژاد (قم) – حامد اسدی (مازندران) اصغر لاغری (تهران) – اویس حسین‌زاده (خراسان رضوی ب)