بنیانگذار پینگ پنگ بانوان خوزستان مورد تجلیل قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این مراسم به همت هیئت پینگ پنگ استان خوزستان در محل این هیئت و با حضور هیئت رئیسه آن و تعداد قابل توجهی از بانوان راکت به دست خوزستان برگزار شد.

رئیس هیئت پینگ پنگ استان خوزستان در این خصوص گفت: تجلیل از پیشکسوتان استان خوزستان در این رشته را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده ایم زیرا اعتقاد داریم اگر خوزستان امروز در بین سایر استانها حرفهای فراوانی برای گفتن دارد مدیون زحمات این پیشکسوتان است.

حسین سلیمانی افزود: در اولین برنامه خود، تجلیل از آقای صالحی به عنوان پدر پینگ پنگ استان خوزستان تجلیل به عمل آمد و در دومین برنامه از سارا لیوچی به عنوان بنیانگذار این رشته برای بانوان خوزسان تجلیل به عمل می آید و این برنامه در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سارا لیموچی از نونهالی این رشته را پیگیری کرده و به عنوان رئیس هیئت پینگ پنگ بانوان استان خوزستان سالها برای ورزش استان خوزستان خدمت رسانی کرده است که این تقدیر تنها هدیه کوچکی به این همه تلاش وی است.

سارا لیموچی نیز در این مراسم گفت: از سال 1368 به عنوان رئیس هیئت بانوان استان انجام وظیفه کرده ام و به گواه اسناد موجود در تربیت بدنی استان همواره یکی از فعال ترین رشته های ورزشی بانوان در استان خوزستان به شمار می رفتیم.

وی افزود: در این مدت همواره بعد از استان تهران مقام دوم کشور را به د ست می آوردیم و ملی پوشان فراوانی از استان خوزستان به تیم ملی راه یافتند.

لیموچی عنوان کرد: از هنگامیکه هیئت های ورزشی بانوان با هیئت های آقایان ادغام شد فعالیت را کنار گذاشتم چرا که اعتقاد داشتم و دارم که این امر باعث شده ورزش بانوان از روند رو به رشد خود باز بماند.