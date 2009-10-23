برنامه ای برای خروج از افغانستان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فرانک یوزف یانگ" که برای دیدار با مقامات ناتو به براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی سفر کرده گفت : آلمان برنامه ای برای خروج از افغانستان ندارد اما با این حال ما نظامیان خود در این کشور را نیز فقط تا حدی که پیش از این توافق کرده بودیم افزایش می دهیم نه بیشتر.

وزیر دفاع آلمان در ادامه افزود : باید کمک هایی را به طور مستقل از برنامه های نظامی در اختیار افغانستان قرار دهیم.

در حل حاضر آلمان چهار هزار و 250 نیرو در افغانستان دارد و قرار است این تعداد به چهار هزار و 500 نفر افزایش بیابد.

این در حالی است که در روزهای گذشته یک شبکه رادیویی آلمان درباره سر درآوردن سلاحهای ارسالی آلمان به نیروهای افغانستان از بازار سیاه این کشور هشدار داد.

هزاران قبضه کلت کمری ساخت آلمان که برای استفاده نیروهای پلیس افغانستان به این کشور ارسال شده در بازار سیاه به قیمتهای گزاف داد و ستد می شود.

شبکه رادیویی "NDR" آلمان با اعلام این مطلب درباره سرنوشت هزاران قبضه سلاح ساخت آلمان در کشور جنگ زده افغانستان هشدار داد. بر این اساس سلاحهایی که با هدف استفاده برای برقراری امنیت توسط پلیس افغانستان به این کشور ارسال شده، مورد داد و ستد در بازار سیاه قرار می گیرد.

در همین رابطه "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا که وی نیز به براتیسلاوا سفر کرده در دیدار با مقامات ناتو گفت : از همتایان خود در ناتو خواهم خواست تا کمک های اقتصادی و امنیتی خود به افغانستان را مستقل از کمک های نظامی افزایش دهند.

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در حال تدوین استراتژی جدید کشورش برای افغانستان است و ممکن است در این استراتژی جدید اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان نیز گنجانده شده باشد.

آمریکا در حال حاضر 68 هزار نیرو در افغانستان دارد.