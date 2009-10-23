حجاج ایرانی شان کشور اسلامی و مذهب شیعه جعفری را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: ماموران کشور عربستان به بهانه های مختلف از بدو ورود زوار ایرانی به فرودگاه عربستان با انگشت نگاری و عکسبرداری تا منع خواندن دعا در قبرستان بقیع و سایر اماکن مقدس، حرمت ایرانیان را می شکنند بنابراین حجاج ایرانی باید توجه داشته باشد با حفظ قوانین دو کشور ایران و عربستان، بهانه های جدیدی برای حرمت شکنی ها ایجاد نکنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از حجاج اجناس ممنوعه و موادمخدر با خود همراه می کنند، عنوان کرد: به دلیل قوانین و مقررات بسیار سخت کشور عربستان در رابطه با موادمخدر، شاید هنوز هم تعدادی از حجاج دستگیر شده پس از چند سال در زندانهای عربستان باشند.

صدوقی همچنین یادآور شد: حجاج توجه داشته باشند که در این سفر معنوی بیشتر زمان خود را در بازارها و پاساژها هدر ندهند زیرا این امکانات در همه جای دنیا به ویژه در کشور خودمان نیز وجود دارد و انسان باید از درجه معرفت بسیار پایینی برخوردار باشد که وقت عبادت و حج خود را صرف اموری کند که در همه جا به آن دسترسی دارد.

حجاج ارزهای کشور را در بازارهای عربستان هدر ندهند

صدوقی به حجاج توصیه کرد: ارز فراوانی را که در اختیار دارند در بازارهای عربستان هدر ندهند و سوغات و هدایای خود را از کشور خودمان خریداری کنند.

وی با اشاره به حرمت ‌شکنی ماموران عربستان عنوان کرد: بازارهای عربستان از پول ایرانی ‌ها آباد شده اما با این وجود حرمت‌ شکنی می ‌کنند از اینرو مردم هوشیار باشند و علاوه بر رعایت قوانین دو کشور ایران و عربستان، وقت و بودجه خود را در بازارهای عربستان صرف نکنند.

صدوقی همچنین از وزارت کشور خواست: اقدامات لازم را در رابطه با حرمت‌ شکنی ‌هایی که ماموران کشور عربستان نسبت به حجاج ایرانی می ‌کنند، انجام دهند زیرا آنها موظف به حفظ حرمت افراد هستند.

وی همچنین در مورد اسرافهای بعد از سفر و ولیمه ها و مهمانی های پرتجمل و طولانی به زوار استان یزد تذکر داد.

ایجاد بحران و ناامنی اصلی ترین هدف اقدمات تروریستی اخیر است

صدوقی در بخش دیگری از خطبه های نمازجمعه این هفته با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در منطقه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: هدف اصلی دشمنان از ایجاد چنین حوادثی ایجاد بحران و ناامنی در کشور است اما مردم و مسئولان باید هوشیارانه عمل کنند.

وی افزود: البته مردم مسلمان کشورمان همواره بعد از حوادثی که در پشت پرده آنها دستان استکبار جهانی به وضوح قابل مشاهده است،‌ هوشیارانه عمل کرده اند و از این طریق توطئه‌ های شوم دشمنان را خنثی کرده اند.

صدوقی از نیروهای نظامی، انتظامی،‌ وزارت اطلاعات،‌ دستگاه قضائی و ... خواست: با همکاری یکدیگر عاملان این انفجار و وابستگان آنها در خارج از کشور را شناسایی و دستگیر کنند و به سزای عمل ننگین خود برسانند.

آیت الله خاتمی همواره در مقابل تحجر و واپسگرایی برخوردی قابل تامل داشت

وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین پنجم آبان ‌ماه سالروز رحلت معلم اخلاق و امام جمعه فقید یزد، آیت ‌الله سید روح‌ الله خاتمی را گرامیداشت و از سجایای اخلاقی و سلوک معنوی این عالم بزرگوار به عنوان مهمترین خصوصیات این عالم بزرگ یاد کرد.

صدوقی یادآور شد: آیت الله خاتمی، به عنوان مجتهدی بزرگ همواره با تحجر و واپسگرایی برخوردی قابل تامل داشت و به نحوی برخورد می کرد که حتی امام خمینی (ره) نیز بر این حسن ایشان تاکید داشتند.

وی همچنین سالروز شهادت سیدمصطفی خمینی،‌ فرزند برومند امام راحل را نیز گرامیداشت و افزود: این شخصیت بزرگ در بیت امام با خلق و خو، شجاعت و اقتدار امام خمینی(ره) رشد یافت و شهادت این عالم بزرگ،‌ باعث ایجاد حرکتی انقلابی شد.