41 فیلم برگزیده سینمای ایران در دسترس سینمادوستان جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد از میان 41 فیلم برگزیده سینمای ایران که در سایت asiapacificfilms.com در دسترس علاقمندان قرار گرفته 10 فیلم به داریوش مهرجویی تعلق دارند که عبارتند از "درخت گلابی"، "آقای هالو"، "پستچی"، "بانو"، "سارا"، "بمانی"، "شیرک"، "دختر دایی گمشده"، "لیلا" و "مهمان مامان".
"آخرین ملکه زمین" محمدرضا عرب، "گناه مریم" پریسا شاهنده، "خلوت" عباس تحویلدار، "سوزن و نخ"، "برادران"، "کسوفی که از آسمان افتاد" و "سینما، سینما" مانی پتگر، "تنها در تهران" پیروز کلانتری، "رامی" بابک شیرینصفت، "فیلم اول" پناه پناهی، "شبانه" کیوان علیمحمدی و امید بنکدار و "بیدار شو آرزو" کیانوش عیاری از دیگر فیلمهای ایرانی روی این سایت هستند.
ژانت هرنیکو رئیس سایت آسیاپاسیفیکفیلمز و عضو شبکه توسعه سینمای آسیا با اشاره به اهداف راهاندازی این سایت گفت: آثار موجود در سایت مجموعهای از فیلمهای مستقل سینمای آسیا و اقیانوسیه است که مخاطبان را سرگرم میکند، به آنها آموزش میدهد و مردم را وامیدارد به فراتر از مرزها و محدودیتها بیندیشند.
در سایت APF نسخه دیجیتالی فیلمهایی از ایران، آذربایجان، چین، فیجی، هند، اندونزی، لبنان، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، سریلانکا، تایلند و ویتنام در اختیار مخاطبان قرار گرفته و ملاک انتخاب فیلمها تحسین شدن در جشنوارهها و مجامع بینالمللی و دریافت جوایز بوده است.
یکی از قدیمیترین فیلمهای موجود در این سایت فیلم 129 دقیقهای "ابریشم سیاه" به کارگردانی راتانا پستونجی محصول سال 1961 سینمای تایلند است که به شیوه سینماسکوپ فیلمبرداری شده و به خاطر قابلیتهای تصویری آن مورد تحسین قرار گرفته است.
هرنیکو که پیشتر مدیر جشنواره فیلم هاوایی بوده، در چهاردهمین دوره جشنواره فیلم پوسان به پاس تلاش برای معرفی سینمای کره جنوبی در آمریکا با برگزاری برنامهها و سمپوزیومها جایزه سینمای کره را دریافت کرد.
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