احتمال کاهش صادرات نفت ایران تا 8 سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشها با انتشار گزارشی اعلام کرد: طی سالهای گذشته مصرف داخلی نفت افزایش چشمگیری داشته و این در حالی است که به دلیل روند رو به استهلاک مخازن ایران، این مخازن دچار افت تولید شده‌اند.

این دو موضوع در کنار هم موجب کاهش صادرات نفت ایران خواهد شد و برای جبران کاهش صادرات، صنعت نفت ایران نیاز به یک سلسله سرمایه‌گذاری های اساسی و جدی دارد.

مرکز پژوهشها با توجه به محاسبات انجام شده، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور افزایش تولید و حفظ حجم صادرات نفتی را رقمی در حدود 5/4 میلیارد دلار در سال اعلام کرد و افزود: با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، تامین این میزان سرمایه بعید به نظر می‌رسد.

مرکز پژوهشها سپس با ارائه 3 سناریوی خوش بینانه، پایه و بدبینانه، وضعیت صادرات نفت کشور در سالهای آینده را در قالب هر یک از این سناریوها بررسی کرد و افزود: با توجه به این سناریوها در صورت عدم سرمایه‌گذاری در بخش توسعه میادین نفت، با نگاه بدبینانه، صادرات نفت خام ایران تا 8 سال آینده به صفر خواهد رسید و ایران از یک کشور صادرکننده نفت به یک کشور واردکننده آن تبدیل خواهد شد که با در نظر گرفتن سناریو پایه، این زمان به 16 سال افزایش خواهد یافت.

در سناریوی خوش بینانه نیز فرض بر آن است که سالانه 5/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از کاهش صادرات در بخش توسعه میادین نفت انجام شود که در این سناریو نیز با فرض ثابت‌ بودن صادرات کشور، سهم 5/12 درصدی ایران در سال 1386 از سبد نفتی اوپک تا سال 2030 میلادی به 7/5 درصد کاهش خواهد یافت که این امر منجر به افت تاثیرگذاری کشور بر معادلات منطقه‌ای و جهانی خواهد شد و از این روبا توجه به مسائل گفته شده، سرمایه‌گذاری ایران در بخش توسعه میادین نفت ضروری به نظر می‌رسد.