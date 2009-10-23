پوشش بین المللی تجاوزگری اسرائیل/چراغ سبز آمریکا برای تداوم شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، علامه سید محمد حسین فضل الله که امروز در خطبه های نماز جمعه بیروت در مسجد الامامین الحسنین در منطقه حاره حریک سخنرانی می کرد، گفت : نخست وزیر دشمن(رژیم صهیونیستی) از دستیابی به توافق با دولت آمریکا درباره شهرک سازی و وزیر جنگ آن از صدور مجوزهای ساخت و ساز خبر می دهند که نشان دهنده دریافت چراغ سبز کامل از دولت آمریکا برای گسترش عملیات شهرک سازی است که حتی در حالی که آمریکایی ها از قریب الوقوع بودن مذاکرات میان تشکیلات خودگردان فلسطین و دشمن حرف می زنند، در اصل متوقف نشده است.



وی افزود : این در حالی است که اقدامات تروریستی اسرائیل بر ضد فلسطینی ها همچنان ادامه دارد به طوری که خانواده های جدیدی از قدس اشغالی بیرون رانده می شوند، بدون اینکه این اقدامات، دولتهای عربی و اسلامی را به تحرک وا دارد.



علامه فضل الله خاطر نشان کرد : ما در برابر این وضعیت قرار داریم که تمام جهان با طرح کلی آمریکایی اسرائیلی برای باقی گذاشتن فلسطینی ها در دایره فشار موافقت می کنند تا همچون بردگان در برابر دشمن خود ذلیل شوند.



وی خطاب به سران تشکیلات خودگردان گفت : از کدام انتخابات و تعهدات قانونی سخن می گویید؟



وی افزود : چگونه ممکن است مردمی رای خود را در انتخابات در شرایط که تهدید به قتل می شود و در سایه اشغالگری وحشیانه که تاریخ نظیر آن را به خود ندیده است، و قدرتهای بزرگ برای تبرئه دشمن از جنایات جنگی و ضد بشری که گزارش سازمان ملل متحد (گلدستون) بر آن تاکید کرده، به صندوقها بیندازند؟



علامه فضل الله خطاب به باراک اوباما گفت : از رئیس جمهوری آمریکا که چند روز پیش جایزه نوبل صلح را به عنوان پاداش دریافت کرد، می پرسیم چه طور می توانی از جنگ نسل کشی در دارفور حرف بزنی با اینکه ماهیت مشکل قبیله ای در آنجا را می شناسی و می دانی که دولتهای غربی از جمله دولت شما به این درگیری دامن می زنند در حالی که از جنگ نسل کشی که فلسطینی ها در غزه به سبب محاصره با آن روبرو هستند، حرفی نمی زنی که همچنان از آن به عنوان اهرم فشار بر ضد فلسطینی ها به کار گرفته میشود تا مقوله سرزمین ملی برای صهیونیستها در فلسطین اشغالی را امضا کنند؟



چطور دولتی می تواند از صلح دم بزند در حالی که از تجاوزگری مستمر صهیونیستی به فلسطینی ها و قوانین بین المللی حمایت می کند؟ و ما در عین حال شاهد سکوت دولت آمریکا در برابر جاسوسی اسرائیل هستیم؛ این دولت، فرد جاسوس را محکوم می کند، اما اسرائیل را که در پس این جاسوسی قرار دارد، محکوم نمی کند و با این وجود، زرادخانه عظیمی از کشتیهای جنگی و موشکهای پیشرفته و مختلف را برای برگزاری رزمایش با دشمن به کار می گیرد.



وی هشدار داد : بازی آمریکا در منطقه، همچنان بازی فریب و نیرنگ است، زیرا آمریکایی که در عراق شکست خورده و متحمل شکستهای بیشتری در افغانستان و پاکستان می شود، برای منتقل کردن بحرانهایی به مکانهای بیشتری در منطقه و گسترش هرج و مرج و خشونت و تروریسم در پوشش سخن گفتن از دموکراسی و صلح فعالیت می کند.



علامه فضل الله از کشورهای بزرگ اسلامی در منطقه خواست طرح آمریکایی را به طور دقیق بررسی کنند.



این عالم برجسته اسلامی همچنین از پاکستان خواست با تحرکات سازمان اطلاعات آمریکا و دیگران مقابله کند تا این کشور اسلامی به محلی برای صدور فتنه تبدیل نشود، زیرا در صورتی که آتش فتنه شعله ور شود، خشک و تر را می سوزاند.



علامه فضل الله همچنین با اشاره به وضعیت لبنان و قرار گرفتن آن میان فضاهای خوش بینی و بدبینی درباره تشکیل دولت جدید پس از چهار ماه، درباره بی تفاوتی بسیاری از مسئولان رسمی و غیر رسمی لبنان به تجاوزات هوایی و اقدامات جاسوسی رژیم صهیونیستی هشدار داد.



وی گفت : ما درباره پوشش بین المللی گسترده تجاوزگری اسرائیل و ورود یونیفل(نیروهای بین الملی مستقر درجنوب لبنان) به این بازی که نشانه آمادگی برای تجاوز همه جانبه که ممکن است دشمن از سرگرم شدن داخل لبنان به مسائل یا سهم های وزارتی بهره برداری کند، هشدار می دهیم.



علامه فضل الله از لبنانی ها خواست از مستی قدرت خارج شده و با وحدت و یکپارچگی برای حمایت از استقلال نقض شده به ایده دولت سازی روی آورند.