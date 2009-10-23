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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

اردن خواستار یاری پاپ برای توقف حفاری صهیونیستها در بیت‌المقدس شد

اردن خواستار یاری پاپ برای توقف حفاری صهیونیستها در بیت‌المقدس شد

اردن به دنبال کمک رهبرکاتولیکهای جهان است تا بتواند اقدامات یکجانبه صهیونیستها را در شرق بیت‌المقدس متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست نیوز، این درخواست از سوی ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن که با پاپ بندیکت شانزدهم دیدار کرده و پیام پادشاه اردن عبدالله دوم را رسانده مطرح شد.

وزیر امور خارجه اردن همچنین پرونده‌ای درباره جزئیات اقدامات و تحرکات مختلف صهیونیستها را در بیت‌المقدس و اماکن مقدس این سرزمین ارائه کرد.

جوده خواستار رویکرد روشن و بدون ابهامی از سوی جامعه جهانی برای مبارزه با حفاریهای رژیم صهیونیستها شد که امنیت اماکن مقدس مسیحی و اسلامی را به خطر انداخته و همچنین تلاش می‌شود که با وادار کردن اعراب به مهاجرت ساختار جمعیتی این منطقه تغییر کند.

براساس معاهده صلح سال 1994 میان اردن و رژیم صهیونیستی، این رژیم حق اردن را برای محافظت از اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در بیت‌المقدس به رسمیت شناخته است.

همین درخواست در دیدار اخیر پادشاه اردن و نخست وزیر اسپانیا نیز مطرح شده است.

کد مطلب 969538

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