به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست نیوز، این درخواست از سوی ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن که با پاپ بندیکت شانزدهم دیدار کرده و پیام پادشاه اردن عبدالله دوم را رسانده مطرح شد.

وزیر امور خارجه اردن همچنین پرونده‌ای درباره جزئیات اقدامات و تحرکات مختلف صهیونیستها را در بیت‌المقدس و اماکن مقدس این سرزمین ارائه کرد.

جوده خواستار رویکرد روشن و بدون ابهامی از سوی جامعه جهانی برای مبارزه با حفاریهای رژیم صهیونیستها شد که امنیت اماکن مقدس مسیحی و اسلامی را به خطر انداخته و همچنین تلاش می‌شود که با وادار کردن اعراب به مهاجرت ساختار جمعیتی این منطقه تغییر کند.

براساس معاهده صلح سال 1994 میان اردن و رژیم صهیونیستی، این رژیم حق اردن را برای محافظت از اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در بیت‌المقدس به رسمیت شناخته است.

همین درخواست در دیدار اخیر پادشاه اردن و نخست وزیر اسپانیا نیز مطرح شده است.