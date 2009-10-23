وحدت عامل اصلی تامین امنیت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، امام جمعه موقت ارومیه در خطبه های نماز جمعه این هفته ارومیه با بیان این مطلب افزود: شهادت فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و برخی سران عشایر سیستان و بلوچستان در حملات تروریستی اخیر نشان می دهد که دشمنان در برابر قدرت و عظمت انقلاب اسلامی ناتوانند و با این اقدامات سعی در اظهار وجود دارند.

وی توجه به رضایت و توکل به خدا و وحدت را عامل اصلی برای تامین امنیت جامعه دانست و بیان داشت: همه مسلمین با اتحاد و همدلی در کنار یکدیگر باید دشمن را از رسیدن به اهداف خود ناامید کنند.

امام جمعه موقت ارومیه با اشاره به نزدیکی ایام حج نیزاظهار داشت: کنگره بزرگ حج میعادگاه تمامی مسلمین با رنگ ها و گویش های مختلف اما با وحدت کلمه و اتحاد است که تمامی دنیا را مجذوب عظمت و اتحاد خود می کند.

حجت الاسلام فخری در ادامه با گرامیداشت هفته کرامت و میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: وجود بارگاه این دو گرانقدر در کشور افتخاری بزرگ برای تمام ایران است که نصیب ما شده است.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت فرزند برومند امام راحل حاج مصطفی خمینی (ره) و مقابله امام راحل با رژیم گذشته در تشریح زحمات و خدمات ایشان به نظام سخن گفت .

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز پیش از آغاز خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: افزون بر صد هزار ورزشکار، داور و مربی در استان سازماندهی شده اند.

علی ملا احمدی افزود: 547 هیئت ورزشی در سراسر استان وجود دارد که بانوان در این خصوص نقش فعالی دارند .

وی یادآور شد: در هر یک از شهرستانهای استان توجه ویژه ای به ورزش بانوان شده است و برای این قشر حداقل یک سالن ورزشی اختصاصی وجود دارد .

ملا احمدی بیان داشت: از سال 1320 که اولین ورزشگاه در آذربایجان غربی ساخته شد تا سال 84 میزان فضای ورزشی استان تنها 320 هزار مترمربع بود و این در حالی است که تنها در چهار سال اخیر 350 هزار متر مربع فضای ورزشی در استان ساخته شده است .

وی ادامه داد: بیش از 520 هزار متر مربع فضای ورزشی نیز در دست احداث توسط این نهاد در استان است.

وی تاکید کرد: سلامت جسمی پیش نیاز سلامت روحی است که این امر در اسلام نیز تاکید شده است، بنابراین باید در جهت فرهنگ افزایش ورزش در جامعه تلاش بیشتری نمود.