عوامل حوادث تروریستی اخیر بایدبه ایران تحویل گردند/ارائه مستندات به مقامات پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در آستانه سفر به اسلام آباد در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اقدام تروریستی چند روز گذشته عوامل گروهک پلید ریگی که به شهادت جمعی از هموطنان شیعه و سنی، سران قبایل و طوایف و همچنین چند تن از فرماندهان سپاه منجرشد، گفت: این چندمین بار است که این گروهک دست به جنایت می زد و برای ملت ایران جای سوال است که چگونه گروهکی که چنین کارهایی انجام می دهد به راحتی در خاک کشور همسایه، دوست و برادر پاکستان به راحتی تردد دارد.

وی افزود: در تماس تلفنی که با وزیر کشور پاکستان داشتم، خواسته دولت و ملت ایران مبنی بر تحویل سریع این عوامل مطرح شد.

محمد نجار ادامه داد: مرزهای ایران و پاکستان همواره مرزهای صلح و دوستی بوده و امروز مرزهای جمهوری اسلامی ایران امن ترین مرزها برای پاکستان است و دولت و ملت ایران هم انتظار دارند که مرزهای پاکستان هم برای ما امن باشد.

وزیر کشور درادامه سخنان خود گفت: امروز در منطقه خیلی از کشورها قربانی تروریسم می شوند ازجمله خود پاکستان و اکنون زمان آن است که ریشه تروریسم برای همیشه خشکانده شود.

وی افزود: ما در این سفر مدارک و اسنادی را به همراه داریم که نشان می دهد عوامل گروهک ریگی از تجهیزات پیشرفته ای استفاده می کنند که به وسیله عوامل استکبار جهانی تامین می شود و آنها هم با هدف نفاق افکنی بین سنی و شیعه و همچنین ایجاد سد و مانع در برابر پیشرفت و توسعه در منطقه سیستان و بلوچستان دست به این اقدامات می زنند.

وزیر کشور تصریح کرد: آنها از کاری که سپاه برای ایجاد امنیت بر محور مردم اعم از شیعه و سنی و طوایف و قبایل مختلف و برای همبستگی مردم در آن منطقه آغاز کرده بود، ترسیده بودند از این رو این عمل ننگین را انجام دادند اگرچه تشییع با شکوه شهدا در سیستان و بلوچستان و دیگر شهرها، شعارهای مردم و مواضع علمای اهل سنت و بزرگان شیعه همه نشان داد که عمل آنها اثر عکس داشته است و موجب اتحاد بیشتر صفوف مردم شده است.

براساس این گزارش در این سفر قرار است وزیر کشورمان با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، وزیر کشور پاکستان و برخی مقامات امنیتی این کشور دیدار و درباره مسائل مورد نظر طرفین به ویژه مساله گروهک ریگی گفتگو کند و با توجه به مستنداتی که هیئت ایرانی در اختیار دارد خواستار تحویل سریع عوامل گروهک ریگی شود.

همچنین مصطفی محمد نجار در بدو ورود به فرودگاه اسلام آباد، درجمع خبرنگاران با اشاره به همکاریهای دوکشور در زمینه های امنیتی و مرزی، گفت : مدارک و شواهدی دردست داریم که "عبدالمالک ریگی" سرکرده گروهک ترویستی که در خاک ایران اقدام تروریستی می کند در پاکستان است و به همین منظور در دیدار با مقامات پاکستان در خصوص بازداشت و تحویل عوامل تروریستی به جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد شد.

بنابراین گزارش، رحمان ملک وزیر کشور پاکستان نیز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه پاکستان اهمیت زیادی به روابط دو کشور و به ویژه به مناسبات امنیتی قائل است ، گفت : از وقایع تروریستی اتفاق افتاده در ایران به شدت متاثر و ناراحتیم و همه تلاش های خود را با جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تردد تروریستها در مرزهای مشترک به کار خواهیم بست.

رحمان ملک همچنین گفت : عبدالمالک ریگی در پاکستان نیست و ما معتقدیم که وی در افغانستان است و از آن طریق در ایران اقدامات تروریستی می کند.