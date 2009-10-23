نظام نوین مالیاتی توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور علی عسکری در بازدید از بخشهای اجرایی و عملیاتی سازمان امور مالیاتی، اجرای پروژه مکانیزاسیون نظام مالیاتی را یکی از مهمترین برنامه های سازمان برای ارتقای اثربخشی و نتیجه بخشی فرآیندهای کاری عنوان کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با اجرای کامل پروژه مکانیزاسیون نظام مالیاتی و نظم دهی به تمام فرآیندها، مودیان و همکاران سازمان از مزایای نظام مالیاتی نوین بهره مند شده و اعتماد و رضایت مندی مودیان مالیاتی نیز به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: مهمترین مزیت مکانیزاسیون نظام مالیاتی که از پیش نیازهای نظام نوین مالیاتی کشور است، سرعت بخشیدن به انجام امور است و از همین رو اغلب پروژه های نظام مالیاتی به سمت وظیفه ای شدن، استاندارد شدن و مکانیزاسیون پیش می روند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با بیان اینکه اعتماد آفرینی و اطمینان بخشی به شهروندان، ایجاد تحول در نظام مالیاتی را تسریع بخشیده و امکان توسعه ظرفیتهای باقیمانده نظام مالیاتی را فراهم خواهد کرد، گفت: علاوه بر تکریم شهروندان، تکریم کارکنان نظام مالیاتی و ایجاد شرایط مناسب و مساعد برای ارتقای تلاشهای مالیاتی، فضا را برای ورود به عرصه های نوین و خلق نوآوری ها ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به رشد مطلوب درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر اظهار داشت: این رشد به دلیل ارتقای تلاش مالیاتی، اجرا و استقرار سیستمهای بهبود مدیریت در نظام نوین مالیاتی و تعامل سازنده سازمان با ذی نفعان و مخاطبان نظام مالیاتی بوده است.

عسکری افزود: اهمیت مالیات صرفا از جهت وصول آن نیست، بلکه از جهت چگونگی وصول آن نیز هست که این امر نشان دهنده این است که باید به عدالت مالیاتی توجه ویژه ای داشت.