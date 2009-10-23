به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق افراسیابی مشاور نشریات ایران زمین در نشست جنبی نمایشگاه مطبوعات با عنوان "نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ نرم" در جمع سه نفره مخاطبان سخن گفت.

افراسیابی ضمن بیان اهداف این گونه مبارزه عنوان کرد: در این نوع نبرد دشمن با اقدام رسانه های خود بدون آتش و صرف هزینه انسانی و مادی در صدد بمباران تبلیغاتی افکار عمومی بر می آیند.

وی موقعیت کشور ایران را از نظر امکانات، وضعیت استراتژیکی و منابع طبیعی و همچنین انسانی ویژه دانست و گفت: این موقعیت خاص باعث شده است که دشمن از بکار بردن جنگ سخت احساس ناتوانی کند از این رو به دنبال راه اندازی جنگ نرم از طریق رسانه ها، اینترنت و شبکه های تلویزیونی است.

دامن زدن به تفاوتهای قومی و بزرگنمایی مشکلات اقتصادی از شیوه هایی است که افراسیابی در جنگ نرم به آنها اشاره کرد.

وی با خطیر خواندن وظیفه رسانه های داخلی با مقابله با جنگهای نرم دشمنان تاکید کرد: هدف رسانه ها در جنگ نرم تنها تسخیر افکار عمومی نیست بلکه آنها سعی دارند هر چه بیشتر با مردم خود را سازگار نشان دهند.

