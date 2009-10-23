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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۵

امام جمعه یاسوج:

حادثه تروریستی اخیر ناشی از وحشت دشمنان از وحدت شیعه و سنی است

حادثه تروریستی اخیر ناشی از وحشت دشمنان از وحدت شیعه و سنی است

یاسوج - خبرگزاری مهر: امام جمعه یاسوج گفت: حادثه تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان ناشی از وحشت دشمنان از وحدت شیعه و سنی است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته یاسوج، افزود: این اقدام تروریستی خللی در اتحاد شیعه وسنی وارد نمی آورد بلکه باعث اتحاد بیشتر آنان می شود.

وی با محکوم کردن این جنایت بزرگ و گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر این حادثه اظهار داشت: این حوادث نشان می دهد که دشمنان در برابر انقلاب اسلامی ضعیف و ناتوان هستند و دست به این مسائل مذبوحانه می زنند.

حسینی بیان داشت: ملت همچون گذشته از اهداف دشمن آگاه است و از مسئولان انتظار دارد که دست اندرکاران این حادثه تروریستی را شناسایی و به سزای اعمالشان برسانند.

وی یادآور شد: این عملیات های تروریستی از سوی کشورهای استکباری هدایت می شوند و توسط برخی کشورهای همسایه نیز مورد حمایت قرار می گیرد.

امام جمعه یاسوج همچنین با اشاره به هفته حج و زیارت، حج را نمادی از اتحاد مسلمانان دانست و تصریح کرد: در سایه همدلی، اتحاد و یکپارچکی جهان اسلام جامعه بشری به سمت و سوی تعالی سوق پیدا خواهد کرد.

وی عنوان کرد: امنیت پزشکی حجاج و حفظ کرامت انسانی جهان تشیع در ایام حج ضروری است که مسئولان باید به این مسئله توجه کنند.

کد مطلب 969556

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