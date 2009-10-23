حادثه تروریستی اخیر ناشی از وحشت دشمنان از وحدت شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته یاسوج، افزود: این اقدام تروریستی خللی در اتحاد شیعه وسنی وارد نمی آورد بلکه باعث اتحاد بیشتر آنان می شود.

وی با محکوم کردن این جنایت بزرگ و گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر این حادثه اظهار داشت: این حوادث نشان می دهد که دشمنان در برابر انقلاب اسلامی ضعیف و ناتوان هستند و دست به این مسائل مذبوحانه می زنند.

حسینی بیان داشت: ملت همچون گذشته از اهداف دشمن آگاه است و از مسئولان انتظار دارد که دست اندرکاران این حادثه تروریستی را شناسایی و به سزای اعمالشان برسانند .

وی یادآور شد: این عملیات های تروریستی از سوی کشورهای استکباری هدایت می شوند و توسط برخی کشورهای همسایه نیز مورد حمایت قرار می گیرد .

امام جمعه یاسوج همچنین با اشاره به هفته حج و زیارت، حج را نمادی از اتحاد مسلمانان دانست و تصریح کرد: در سایه همدلی، اتحاد و یکپارچکی جهان اسلام جامعه بشری به سمت و سوی تعالی سوق پیدا خواهد کرد .