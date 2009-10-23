به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرحیم عمر محیی‌الدین رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات و امور وحدت اسلامی کشور سودان از قسمتهای مختلف پژوهشگاه بازدید کرد.

ایراد سخنرانی بین نماز ظهر و عصر در دفتر قم در ارتباط با وحدت اسلامی مسلمانان و معرفی مرکز بین‌المللی تقریب مذاهب سودان، نشست و گفتگو با ریاست پژوهشکده نظامهای اسلامی و اعضای گروه سیاست این پژوهشکده به منظور بررسی راههای همکاری دو جانبه و همچنین نشست و گفتگو با ریاست پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی و مدیر کل ترجمه ونشر بین‍الملل از دیگر برنامه‌های حضور دکتر عبدالرحیم عمر محیی‌الدین در پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی بودند.

در همین ارتباط طی یک توافق‌نامه مقرر گردید سی اثر ترجمه شده به زبان عربی که فرایند ترجمه و ویراست آنها در اداره کل ترجمه و نشر پژوهشگاه به اتمام رسیده از طریق مرکز بین‌الملل مطالعات اسلامی سودان در آن کشور منتشر و بین نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی سودان و کشورهای همسایه یعنی الجزایر، عربستان، چاد، اتیوپی، مصر، لیبی، کنیا، اوگاندا، کنگو و افریقای مرکزی توزیع شوند.