مسئولان امنیت مرزها را تامین کنند/ طراحی شهر قم شایسته حضرت معصومه شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی در نمازجمعه این هفته قم که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه (س) اقامه شد با تأکید بر حفظ امنیت در مرزهای کشور توسط مسئولان و مردم این مناطق خاطرنشان کرد: در این حادثه تروریستی، دشمنان کسانی را به شهادت رساندند که سال‌ها در خدمت نظام، انقلاب و امام خمینی (ره) بودند و در این میان همچنین برادران اهل تسنن نیز بودند که دشمن با این اقدام می‌خواست وحدت شیعه و سنی را از بین ببرد.



خطیب جمعه قم همچنین با گرامیداشت دهه کرامت بیان داشت: در معرفی شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا (ع) باید در این دهه بیش از گذشته اهتمام داشته باشیم تا معارف این دو بزرگوار را برای همگان به خوبی بیان کنیم و امامان معصوم(ع) در خصوص عظمت این بی‌بی روایات بسیاری را بیان کرده‌اند که بر همه ما لازم است این مسائل را شناخته و برای دیگران تبیین کنیم.



آیت الله جوادی آملی در ادامه وجود بارگاه حضرت معصومه(س) در قم را موجب شکوفایی و شرف این شهر عنوان کرد و از مسئولان خواست تا تلاش کنند شهر قم به نحوی طراحی شود که شایسته این بانوی بزرگوار باشد.



وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت فرزند برومند بنیانگذار جمهوری اسلامی، شهید مصطفی خمینی، شهادت ایشان را به فرموده امام راحل از الطاف خفیه الهی دانست و گفت: رشد و شکوفایی انقلاب اسلامی از مجالس سوگواری برای شهید مصطفی خمینی آغاز شد که این مسئله را همه افرادی که در جریان انقلاب نقش داشتند به خوبی به خاطر دارند.