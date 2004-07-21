قسمت چهارم جان سخت كليد مي خورد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" درشرايطي كه بسياري اعتقاد داشتند كه ديگراميدي به اين پروژه نيست ، منابع آگاه ازساخت قسمت چهارم اين مجموعه محبوب خبردادند.

درابتدا قراربود كه " مارك بامبك" فيلمنامه اين اثررا به رشته تحريردرآورد اما پس ازمدتي عرصه را به نفع " داگ ريچاردسون"، فيلمنامه نويس " جان سخت 2" ترك كرد.

شنيده ها حاكي ازاين است كه داستان اين فيلم براساس آدم ربايي دختر" جان مك كلين" پايه ريزي شده است با وجود اين به احتمال بسيارپس از4 ماه كه فيلمنامه " ريچارد سون " كامل شود بايد درانتظارتغييروتحولات بسياري درطرح كلي داستان بود.

" بروس ويليس "، هنرپيشه نامي اين مجموعه ازهم اينك درصدد برنامه ريزي جدول كاري اش است تا براي فيلمبرداري " جان سخت ترين " درفصل تابستان سال 2005 آمادگي كامل داشته باشد.

