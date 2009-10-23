طرح "انتقال آب کمندان" آب مورد نیاز 20 سال آینده "ازنا" را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان در حاشیه بازدید از مسیر انتقال آب از سراب کمندان به شهرستان ازنا به خبرنگار مهر گفت: این خط انتقال به طول تقریبی 20 کیلومتر در دست اجراست که در حال حاضر عملیات اجرایی آن از روند خوبی برخوردار است.

صابری با اشاره به اینکه این طرح انتقال آب علاوه بر شهر ازنا آب مورد نیاز روستاهای حاشیه ای این شهر و شهرک المهدی را نیز تامین خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد: طرح انتقال آب از سراب کمندان به شهرستان ازنا تا پایان سال 88 به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به در دست احداث بودن سد کمندان در این منطقه، یادآور شد: در حال حاضر عملیات احداث سد کمندان نیز با سرعت خوبی در در حال اجراست که امید می رود ظرف یک هفته آینده عملیات انحراف آب این سد انجام شود.

استاندار لرستان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی سد کمندان، خاطرنشان کرد: مناقصه اجرای شبکه اجرایی پایین دست سد نیز توسط شرکت آب منطقه ای استان لرستان انجام شده که پیش بینی می شود ظرف 15 روز آینده عملیات اجرایی این بخش این پروژه نیز آغاز شود.

صابری اجرای سد کمندان را متحول کننده بخش کشاورزی این منطقه ارزیابی کرد و گفت: این سد مطابق برآوردهای انجام شده هزاران هکتار از اراضی منطقه را از دیم به آبی تبدیل خواهد کرد.