برگزاری موفقیت آمیز مرحله رصد المپیاد جهانی نجوم/ المپیادیها میهمان متکی

یعقوب حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله رصد ستارگان با حضور همه تیم های شرکت کننده در سومین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک از ساعت 8 و 30 دقیقه شب پنجشنبه 30 مهر ماه آغاز شد و تا یک بامداد جمعه اول آبان ادامه یافت.

وی در خصوص نحوه برگزاری آزمون رصد خاطرنشان کرد: به ازای هر تیم یک تلسکوپ 8 اینچ با لوازم کامل وجود داشت و هر دانش آموز به مدت 30 دقیقه فرصت رصد داشت که در مجموع هر تیم 5 نفره 2 ساعت و نیم فرصت رصد داشت.

وی اضافه کرد: رصد در محل کاروانسرای عباسی واقع در ده نمک از توابع آرادان نزدیک شهرستان گرمسار برگزار شد.

دبیر اجرایی سومین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک گفت: خوشبختانه با وجود اینکه پیش بینی می شد هوا نیمه ابری باشد اما شرایط جوی برای رصد بسیار مناسب بود و آزمون با موفقیت انجام شد و بر اساس اساسنامه المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک اگر رصد اول با موفقیت انجام شود نیازی به برگزاری رصد دوم نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: البته بر اساس اساسنامه اگر در رصد اول مشکل به وجود بیاید، رصد دوم باید انجام شود و در صورت وجود مشکل در هر دو رصد، بخش رصد از نمرات تیم ها حذف می شود.

حسین زاده گفت: در حال حاضر مراحل تصحیح موارد امتحانی دانش آموزان در حال انجام است و دانش آموزان شرکت کننده در سومین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک نیز امروز اول آبان در محل تله کابین توچال حضور دارند.

وی یادآور شد: دانش آموزان شرکت کننده در سومین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک امشب با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار می کنند.

دبیر اجرایی سومین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک تاکید کرد: نتایج نهایی همزمان با اختتامیه سومین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک اعلام می شود.

سومین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک همزمان با سال جهانی نجوم در روزهای 25 مهر تا 4 آبان سال 88 در تهران در حال برگزاری است. در این دوره از المپیاد کشورهای روسیه سفید، اندونزی، لهستان، بنگلادش، یونان، برزیل، لیتوانی، تایلند، سریلانکا، کره جنوبی، هند، کامبوج، اسلواکی، بولیوی، صربستان، رومانی، قزاقستان، چین، اکراین و دو تیم از ایران شرکت دارند.