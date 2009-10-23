بیست و چهارمین کنگره علمی جامعه جراحان ایران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این کنگره دو روزه با هدف بالا بردن سطح علمی جراحان و رساندن آخرین اطلاعات به این قشر پزشکی جامعه و رشته های مرتبط برگزار شده است.

بهبود کیفیت سلامت و درمان بیماران عمومی و تخصصی از اهداف نهایی این کنگره سراسری نیز است.

پزشکان متخصص جراحی پایتخت در این کنگره دو روزه حضور داشته و ضمن آشنایی مفاهیم روز جامعه جراحی دنیا مشکلات پیش روی این رشته پزشکی را به بحث گذاشتند.

اجرای "عمل جراحی" کاستریک باندین" (بستن حلقه به روی معده) به صورت ویدئو کنفرانس برای حاضران از طریق بیمارستان امام خمینی ساری از حاشیه های این کنگره سراسری دو روزه بود.

در روز دوم کنگره کارگاه های بازآموزی برای گروه های جراحی عمومی، زنان و زایمان، ارتوپدی و ارولوژی برگزار و دانشجویان رشته های ارتوپدی و ارولوژی دانشگاه های پزشکی کشور در کلاس های بازآموزی مدون شرکت کردند.

در کنگره دو روزه جراحان ایران اساتید، جراحان و صاحب نظران علم پزشکی کشور مسائل و موضوعاتی نظیر چاقی مرضی و پیامدهای آن، برنامه مدون متخصصین جراحی عمومی، ضایعات کولون و رکتوم، توده های گردنی، ترومای گردن، کانسر سرویکس را به صورت مقالاتی ارائه کردند.

در این کنگره دو روزه متخصصین جراحی عمومی، زنان و زایمان، کلیه و مجاری ادراری، ارتوپدی، حضور داشتند.