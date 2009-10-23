مقاومت تسلط کاملی بر بازی داشت / دو بازیکن پاس باید اخراج می شد

به گزارش خبرنگارمهر در شیراز، داود مهابادی عصر جمعه پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل پاس همدان در جمع خبرنگاران افزود: مقاومت امروز در مصاف با پاس در بخش حمله به خوبی عمل کرد و نسبت به مسابقات گذشته تسلط داشت اما امروز بازیکنان به صورت کامل از موقعیت ها استفاده نکردند.

وی در ادامه ضمن انتقاد شدید از عملکرد داور بازی نیز گفت: زمانی که بازیکن مقاومت دروازه بان تیم حریف را دریبل کرد و دروازه بان تیم نیز وی را با خطا متوقف کرد داور بازی باید به جای کارت زرد از کارت قرمز استفاده می کرد اما چنین نشد.

سرمربی مقاومت ادامه داد: داور بازی باید به دو تن از بازیکنان پاس کارت قرمز می داد اما این کار صورت نگرفت و چنانچه مقاومت در دقایق پایانی بازی به گل پیروزی دست نمی یافت مسئولیت نتیجه تساوی بر عهده داور بود.

مهابادی متذکر شد: مقاومت در 7 هفته گذشته به پیروزی نرسیده بود. از این رو در طول بازی امروز بازیکنان این تیم کمی با استرس بازی می کردند.

وی پیرامون عمل یکی از بازیکنان که بعد از به ثمر رسیدن گل پیراهن خود را درآورد نیز گفت: من نیز به محض انجام این کار به بازیکن اعتراض کردم و به طور حتم باشگاه نیز برخوردهای قانونی را نسبت به دریافت کارت بی مورد با این بازیکن انجام می دهد.

سرمربی مقاومت در مورد وضعیت خط دفاعی تیم نیز تصریح کرد: مسائلی که در مورد ضعف خط دفاعی مقاومت مطرح می شود را قبول ندارم و دفاع تیم به طور کامل در بازی مسلط است.

وی پیرامون برخی منتقدان خود نیز بیان کرد: مقاومت طی مدت اخیر به پیروزی نرسیده بود از این رو با برخی انتقادات روبرو شد اما نظرات این منتقدان نیز کاملا قابل احترام است.

مهابادی خاطرنشان کرد: طی این چند هفته مقاومت با بازیکنان محروم و مصدوم زیادی مواجه شد اما این قضیه تاثیر چندانی بر کیفیت فنی تیم بر جای نگذاشت.