بازدید استاندار لرستان از پروژه های در دست اجرای شهرستان ازنا

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان امروز از مراحل اجرایی طرح چهار خطه دورود - ازنا، سد و پروژه انتقال آب کمندان، مسکن مهر شهرستان ازنا، مجتمع فرهنگی هنری شهرستان ازنا، ساختمان فرمانداری ازنا، عملیات عمران شهری شهرک المهدی بازدید کرد.

سید حسین صابری در حاشیه بازدید از پروژه چهار خطه دورود - ازنا به خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن 10 کیلومتر از این پروژه در سال قبل، گفت: بخش عمده ای از این پروژه تاکنون اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: حدود 80 درصد کار زیرسازی این چهارخطه از سه راهی دورود تا ازنا انجام شده و تنها در چند نقطه به دلیل وجود معارض عملیات این طرح باقی مانده است که به زودی انجام خواهد شد.

استاندار لرستان یادآور شد: پیش بینی می شود کل پروژه چهار خطه دورود ازنا تا سه راهی شهر دورود حداکثر تا پایان سالجاری به بهره برداری برسد.

صابری با اشاره به اینکه اعتبارات این طرح ملی است، روند اجرای عملیات این پروژه را مطلوب ارزیابی کرد.

استاندار لرستان همچنین از عملیات اجرایی زیرگذر جاده ازنا مقابل روستای باغموری بازدید و با تاکید بر اینکه این پروژه یکی از نیازهای این منطقه محسوب می شود، ابراز امیدواری کرد که این پروژه نیز ظرف چند روز آینده آماده بهره برداری شود.

صابری همچنین در بازدید از مجتمع فرهنگی هنری شهرستان ازنا به خبرنگار مهر گفت: کلیه عملیات اجرایی این مجتمع به غیر از سالن اجتماعات این مجتمع تکمیل شده و در حال بهره برداری است.

وی با تاکید بر اینکه در مورد مجتمع فرهنگی هنری ازنا آنچه وظیفه استان بوده انجام شده است، یادآور شد: تجهیز این مجتمع بر عهده وزارت ارشاد است که پیگیری های لازم نیز در این زمینه صورت گرفته است.

استاندار لرستان همچنین از مراحل اجرای ساختمان فرمانداری ازنا بازدید کرد و به خبرنگار مهر گفت: عملیات اجرایی این پروژه حدود شش ماه است که آغاز شده و از روند خوبی برخوردار است.

صابری همچنین از عملیات عمران شهری شهرک المهدی که به تازه گی به شهر ازنا ملحق شده و از طرح مسکن مهر این شهرستان نیز بازدید کرد.