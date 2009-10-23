سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات صهیونیستها بر ضد ملت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه قدس چاپ مناطق فلسطینی در مطلبی با عنوان "چه کسی جنایات شهرک نشینان قدس را متوقف می کند؟"، نوشت : حضور شهرک نشینان در مناطق فلسطینی، خود یک جنایت به شمار می رود، زیرا آنها سرزمینی را غصب کرده اند که متعلق به آنها نیست و از منابع آبی و دیگر امکانات به نفع خود و اهدافشان استفاده می کنند و مانعی اساسی در برابر هر راه حل سیاسی به وجود می آورند و حتی همه امکانات موجود در فلسطین و در نهایت هر چه را که در خاک فلسطین باقی مانده، از بین می برند و در نهایت هر امکانی را حتی ضعیف، برای تشکیل دولت مستقل فلسطین نابود می کنند.

این شهرک نشینان به این حد اکتفا نمی کنند، بلکه از راه خشونت و ضرب و شتم فلسطینیان، به نابودی دارایی هایشان دست می زنند و حتی مزارعشان را از بین می برند و مانع رفتن کشاورزان به مزارعشان می شوند و همه این اقدامات وحشیانه را بی هیچ دلیلی تنها برای تحت فشار قرار دادن ملت فلسطین انجام می دهند.

این روزنامه افزود : اینجاست که این سئوال پیش می آید به راستی سازمانهای مدعی حقوق بشر کجا هستند و افکار عمومی جهان و کسانی که از عدالت، آزادی و کرامت انسانی و صلح دم می زنند، کجایند و آیا این اقدامات شهرک نشینان جنایتهای ضد بشری به شمار نمی آید و چرا شهروندان فلسطینی در برابر این جنایتهایی که شهرک نشینان مسلح مرتکب می شوند، تنها به حال خود رها شدند؟

این اقدامات درحالی انجام می شوند که در حال حاضر تنها موضوع توقف شهرک سازی به عنوان شرط از سرگیری مذاکرات مطرح است.

روزنامه القدس درادامه تاکید می کند: نباید تنها خواستار توقف شهرک سازی باشیم، بلکه باید خواستار توقف این اقدامات وحشیانه علیه ملت بیگناه فلسطین از سوی شهرک نشینان باشیم.

این روزنامه فلسطینی در پایان نوشت : باید نمایندگان کمیته های چهارجانبه بین المللی و اتحادیه اروپا و هر یک از دیپلماتها و مقامهای رسمی را که از سرزمینهای اشغالی دیدار می کنند به مناطقی که مورد تجاوز شهرک نشینان صهیونیستی قرار می گیرد ببریم تا حقایق را از نزدیک به چشم خود ببینند.