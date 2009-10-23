آمادگی چک برای مشارکت در طرح جدید سپر موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جو بایدن" که هم اکنون در پراگ به سر می برد، امروز جمعه با مقامهای جمهوری چک دیدار کرد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت : تیمی از کارشناسان در ماه نوامبر به پراگ سفر می کنند تا درباره ساختار جدید سپر موشکی مورد نظرآمریکا با مقامهای جمهوری چک مذاکره کنند.

آمریکا از طرح قبلی خود برای مستقر کردن سپر موشکی در جمهوری چک و لهستان صرف نظر کرده و در نظر دارد تا طرحی جدید را جایگزین آن کند.

در اواسط سپتامبر اوباما پروژه استقرار سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا را پایان یافته اعلام کرد.

این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا از طرف تحلیلگران به عنوان نزدیکی واشنگتن به مسکو ارزیابی شد چرا که کرملین به شدت از تصمیمات سپر موشکی آمریکا انتقاد می کرد.

پیش از جمهوری چک، لهستان نیز آمادگی خود را برای حضور در این طرح جدید اعلام کرده بود و این در حالی است که لهستان در طرح قبلی شروطی را برای قبول بخشی از سپر موشکی آمریکا در خاک خود برای واشنگتن تعیین کرده بود.