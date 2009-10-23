به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هندو، این نمایشگاه که دربرگیرنده بقایای جسد بودا و دونفر از پیروان وی است ، قرار بود ابتدا در ماه ژوئیه برگزار شود اما در نتیجه شرایط سیاسی نامطلوب و با تصمیم کمیته دارما چاکرا به تعویق افتاد.

این نمایشگاه قرار است در منطقه دارجیلینگ طی روزهای 7 تا 9 نوامبر( 16 تا 18 آبان ماه) و در روزهای 11 تا 13 نوامبر (20 تا 22 آبان ماه) در سیلیگوری برگزار شود.

کمیته دارما چاکرا اعلام کرده است که این نمایشگاه فرصت خوبی برای خانواده‌های بودائی کم در آمد است که نمی‌توانند به بود گایا سفر کنند تا در این نیایشگاه دعا کنند.

بود گایا شهری در ایالت بیهار هندوستان است و از آنجا که بودا در این شهر به نیروانا( روشنگری) دست یافت به شهرت رسیده است.

برای بودائیان شهر بودگایا مهمترین محل از اماکن اصلی چهارگانه زیارتی است که به زندگی بودا مرتبط است. از دیگر اماکن زیارتی می‌توان به کوشیناگار، لومبینی و سارانت نام اشاره کرد.

شهر بودگایا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.