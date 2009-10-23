مشاور ارشد وزیر ارشاد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اعلام کرد دکتر سید محمد حسینی در این حکم که نسخه‌ای از آن نیز برای معاونان، روسای سازمان‌های تابعه، مدیران کل ستادی و استانی و مشاوران وزیر ارسال شده است، رتق و فتق امور مشاورین و تضارب افکار و تبادل آثار و انتقال حاصل آن را از جمله وظایف مشاور ارشد خویش برشمرد. متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است: نظر به اعتماد وافر و اطمینان خاطر نسبت به توانمندی‌هایتان در حوزه فرهنگ و هنر، جنابعالی را به سمت مشاور ارشد منصوب می‌نمایم .

بدیهی است که در ماموریت‌های محوله ، معاونت‌ها ، سازمان‌ها و ادارات کل در انجام نیک فرجام امور همکاری ومساعدت می‌نمایند. «اضربوابعض الرای ببعض یتولد منه الصواب» رتق وفتق امور مشاورین و تضارب افکار و تبادل آثار و انتقال حاصل آن ، در جوف این حکم قرار دارد. طریق توفیق ، رفیق همیشگی شما باشد ؛ انشاءالله، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.