به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد موتمن کارگردان فیلم "صداها" در این نامه نوشته : بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان، دیروز پنجشنبه 30 مهر در حالی تهیه‌کنندگان فیلم "صداها" کپی‌های فیلم را در اختیار سینماها گذاشتند که مدیر کل ارزشیابی ونظارت اداره امور سینمایی اعلام کرد: مشکل اکران فیلم "صداها" خوشبختانه حل شده و این فیلم مانند سه فیلم دیگر روی پرده می‌رود.

وی آورده: اما باندی شناخته شده و مرکب از برخی دفاتر تولید و پخش فیلم‌های همیشه "بفروش" و برخی سینماداران، متأسفانه نه به حکم شورای صنفی مبنی بر نمایش فیلم "صداها" در طرح "اکران فرهنگی" در سالن‌های تعیین شده به مدت چهار هفته و به تعداد 70 سانس و ادامه نمایش آن پس از چهار هفته در صورت حفظ "کف فروش" اهمیتی داد و نه بر نظر مدیران سینمایی کشور وقعی گذاشت و به طور غیر قانونی "صداها" را هر کدام از سالن‌ها، تنها در یک سانس و در یکی دو مورد فقط در دو سانس آن هم در ساعت مرده و کم تماشاچی به نمایش گذاشته‌اند.

در بخش دیگری از این نامه آمده: شنیدم که "اریکه ایرانیان " نیز به کلی از نمایش فیلم سرباز زد، تا "صداها" که در روز اول نمایشش بدون تبلیغات اکران شده بود، چنان مهجور و دور از دسترس نمایش داده شود که حتی پیگیرترین و جدی‌ترین علاقمندان فیلم "صداها" در اولین روز اکران فیلم ، دچار سردرگمی شوند و بسیاری در یافتن سانس و سالن مناسب ناامید گردند.

عده‌ای بار دیگر با متدهای سفسطه گرایانه، گانگستریستی و ایجاد فضایی جعلی، سعی دارند ثابت نمایند که فقط فیلم‌های مورد علاقه خودشان می‌فروشد، تا بلکه بتوانند همچنان بر تعداد سالن های خود بیفزایند و "صداها" را از ابتدایی‌ترین حق خود که برخورداری از اکرانی بسیار معمولی است محروم کنند. ثمره نمایش فیلم "صداها" مسائل بسیاری را مطرح می‌سازد که دیگر نه تنها این فیلم ، بلکه هست و نیست سینمای ایران را تهدید می‌کند. بالاخره باید روشن شود که آیا تصمیمات شورای صنفی لازم الاجرا هستند یا نه ؟

کارگردان "شب‌های روشن" آورده: اگر تصمیمات این شورا جدی و حیاتی هستند ، پس چرا ترکیب این شورا حرفه ای‌تر و کامل تر نمی‌شود، چرا جلسات آن به اندازه کافی جدی برگزار نمی‌شود. یکی از نمونه‌های جدی نبودن این جلسات، جلسه روز یکشنبه هفته گذشته بود که اتخاذ آخرین تصمیمات پیرامون شروع اکران فیلم‌های جدید ، بدون حضور نماینده کانون کارگردانان گرفته شد، ایشان در حال حاضر در سفر فرانسه به سر می‌بردند!

وی نوشته: واقعا ً چرا کانون کارگردانان عضو علی البدل در این شورا ندارد؟ و چرا تهیه کنندگان که ذینفع ترین قشر دست‌اندرکار سینما در اکران هستند ، نماینده ای در شورا ندارند و تنها نماینده آنها در واقع سینماداری است که سینمایش سرگروه است . آخرین تولید "بفروش " اش ، همین هفته اغلب سالن‌های نمایش را به خود اختصاص داده و حتی شنیده می‌شود از حضور نمایندگان" مجمع تولید کنندگان سینمای ایران " در جلسه ، جلوگیری به عمل آمده است . یعنی کماکان تصمیم گیری‌های این شورا با حضور دو نفر از نمایندگان سینماداران انجام می شود. که نهایتا ً در اجرا توسط برخی از صاحبان سینماها عقیم می‌مانند.

در بخشی از این نامه آمده: سوال اینجاست که اگر شورای صنفی قدرت اجرای احکام خود را ندارد ، چرا به خود اجازه می‌دهند که " طرح " ایجاد کنند و در این مورد به خصوص "صداها" را در چارچوب "طرح" خود در حالی به اکران نابرابر و مهجور بسپاردکه همه می‌دانند تهیه‌کنندگان "صداها" آن را با سرمایه شخصی وعشق ساخته اند و از کمترین کمک‌های دولتی بی بهره بوده اند . اصلا ً چرا باید "صداها" که فیلمی پر تعلیق است و با حضور تعدادی از سرشناس ترین بازیگران سینمای ایران ساخته شده است و علیرغم جنبه‌های تجربی روایی، قادر به ایجاد ارتباط با مخاطب عام است و در نمایش‌های جشنواره مورد توجه تماشاگران قرار گرفت، اینگونه پراکنده غیرمنضبط و نامرئی به نمایش دربیاید؟

در این نامه می‌خوانیم: سالهاست که اقلیتی از تهیه‌کنندگان سینمای ایران، با در اختیار گرفتن کلیه امکانات اکران، به این باور غلط که تنها فیلم‌هایی که حتی از معیارهای فرهنگی عمومی جامعه هم عقب ترند، میفروشند، دامن زده‌اند و بدین ترتیب هم به دست اندر کاران سینمای ایران اهانت کرده‌اند و هم به شعور مخاطب و هم راه را برای رشد سینما و مخاطبش دشوار کرده‌اند.

کارگردان "جعبه جادویی" نوشته: در چنین شرایطی من به تهیه‌کنندگان فیلم "صداها" منیژه حکمت و علی واجد سمیعی که این پروژه را به عنوان اولین محصول "پرشین فیلم" مقابل دوربین بردند و بدون حمایت و عشق و انرژی‌شان شاید اصلا ً این فیلم ساخته نمی‌شد، مدیونم و برایم غم انگیز است که می‌بینم گروهی که فیلم ایشان برای جذب تماشاچی ،آشکارا کاسه گدایی بدست می‌گیرند ، با تحمیل اکرانی مخفی بر "صداها" هم ارتباط فیلم را با مخاطبانش دشوارمی‌کنند و هم شرافت حرفه‌ای من را زیر سوال ببرند و هم هست و نیست تهیه‌کنندگان فیلم را به خطر بیندازند.

در بخش دیگری از این نامه آمده: درحالیکه چند سال پیش "شب‌های روشن " با دو کاراکتر و لوکیشن‌های محدود تنها در سه سینما به نمایش گذاشته شد و چهار ماه دوام آورد .اکنون "صداها" با ستارگان سرشناس و داستانی پرتنش،علیرغم تلاش‌های تهیه‌کنندگان و مسئولین پخش، در شرایطی به مراتب دشوارتر برای نمایش قرار دارد و به طبع این شرایط غیرعادلانه اکران ، تولید فیلم‌های جدی از این دست هم دشوارتر شده و گاهی غیر ممکن به نظر می‌رسد.

در پایان این نامه آمده: اگر 10 سال پیش هنگامی که فیلم اولم "هفت پرده" را می‌ساختم ، احساس می‌کردم که باید برای ساخت فیلم خوب مبارزه کرد ، متأسفم که بگویم امروز، مهمترین وظیفه ما، جنگیدن برای اکرانی بسیار معمولی و آبرومند است. در چنین شرایطی، هرچند برایم دردناک است، اما گویا مجبورم از تهیه‌کنندگان "صداها" بخواهم فعلا ً از اکران فیلم جلوگیری نمایند تا شاید مسئولین سینمایی کشور و نهادهای صنفی بتوانند به این شرایط آشفته و غیرطبیعی که بر اکران سینمای کشور تحمیل می‌شود سامان بدهند و دست زورمداران قلدر را کوتاه نمایند. چرا باید در شرایطی به اکران ادامه داد که "صداها" واقعا ً اکران نشده است.