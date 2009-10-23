تساوی پیکان و ذوب آهن به سود استقلال/ تساوی در شهرآورد اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از بعدازظهر روز جمعه با برگزاری سه دیدار آغاز شد که در مهمترین بازی دو تیم پیکان قزوین و ذوب آهن اصفهان به تساوی رضایت دادند.

در این دیدار که در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار شد ایمان رزاقی راد در دقیقه 17 تیم میزبان را پیش انداخت اما ذوب آهنی ها در دقیقه 68 توسط سیدمحمدحسینی گل تساوی را وارد دروازه پیکان کردند تا با یک امتیاز به اصفهان بازگردند. این دو تیم با 23 و 21 امتیاز در رده سوم و چهارم جدول رده بندی قرار دارند.

اما در شهرآورد اهواز دو تیم استقلال و فولاد به تساوی یک بر یک دست یافتند. بختیار رحمانی در دقیقه 37 برای فولاد گل زد و استقلال اهواز نیز در دقیقه 90 با گل رضا معقولی از شکست گریخت.

در شیراز نیز تیم فوتبال مقاومت سپاسی موفق شد با گل دیرهنگام بهنام افشه که در دقیقه 83 به ثمر رسید پاس همدان را شکست دهد.

آخرین دیدار هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 16:40 دقیقه امروز بین دو تیم استقلال تهران و صبای قم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.