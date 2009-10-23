اظهار نظر بازیکنان استقلال و صبای قم پس از تساوی در هفته سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر ، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و صبای قم در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر جمعه با تساوی یک بر یک دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.

ارشاد یوسفی دروازه بان تیم فوتبال صبای قم پس از این دیدار گفت: هر دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند و تساوی عادلانه بود.

وی در مورد اعتراض تماشاگران استقلال به وقت تلف کردنش نیز گفت: شاید به این خاطر که تیم آنها به پیروزی نرسیده بود شعار می دادند. من در دو صحنه مصدوم شدم و قصد تلف کردن وقت را نداشتم.

سهراب بختیاری زاده مدافع باتجربه صبای قم نیز در این مورد گفت: استقلال همین یک امتیاز را هم مدیون هوادارانش است. انها 90 دقیقه از تیم شان حمایت کردند و باعث شدند استقلال با 10 بازیکن به گل تساوی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: استقلال تیم بزرگی است و می تواند نتیجه یک بازی را عوض کند. با این حال کسب یک امتیاز برای دو تیم عادلانه بود.

خسرو حیدری بازیکن کناری تیم فوتبال استقلال نیز در این مورد گفت: ما در طول بازی تسلط کاملی بر توپ و میدان داشتیم اما در نهایت نتوانستیم به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در بین دو نیمه هم قسم شدیم که بازی را با پیروزی به پایان برسانیم اما موفق به این کار نشدیم. با این حال خوشحالم که یک امتیاز کسب کردیم.

بهزاد غلامپور مربی تیم فوتبال استقلال نیز که در بین دو نیمه و به دنبال اعتراض به داور مسابقه از روی نیمکت اخراج شد در این مورد گفت: من به اعتراض مجیدی انتقاد داشتم اما داور با تصمیمی عجولانه مرا اخراج کرد. معتقدم که حق مجیدی نبود از زمین اخراج شود.