شکست استقلال برابر صبا در نیمه اول / 45 دقیقه پرحاشیه با دو اخراجی

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16:40 دقیقه روز جمعه با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که در پایان نیمه اول تیم فوتبال صبای قم با یک گل به پیروزی رسید. محمد نوری در دقیقه 5 تنها گل این نیمه را به ثمر رساند.

45 دقیقه اول دیدار دو تیم استقلال و صبا تحت تاثیرتصمیمات داور قرار داشت و کادر فنی و بازیکنان هر دو تیم بارها به قضاوت و تصمیمات علیرضا فغانی اعتراض کردند. در این بین محمدحسین ضیایی سرمربی تیم فوتبال صبا به دلیل اعتراض به فغانی از روی نیمکت اخراج شد.

ضمن اینکه فرهاد مجیدی کاپیتان تیم فوتبال استقلال نیز در دقیقه 45 این دیدار با دریافت دومین کارت زرد از سوی فغانی اخراج شد تا استقلال با 10 بازیکن به بازی ادامه دهد.

در پایان نیمه اول بازیکنان و اعضای کادر فنی استقلال علیرضا فغانی را به محاصره درآوردن و نسبت به قضاوت وی اعتراض کردند. بهزاد غلامپور و اریش روته مولر بیشتر از دیگران به داور اعتراض کردند.