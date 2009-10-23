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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۳۲

ضیایی پس از تساوی با استقلال:

نیمه دوم کیفیت لازم را نداشت / نتیجه راضی کننده است

نیمه دوم کیفیت لازم را نداشت / نتیجه راضی کننده است

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه بازیکنانش در نیمه دوم دچار افت کیفی شده بودند گفت: اگر اخراج نمی شدم اجازه نمی دادم نیمه دوم بی کیفیت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ضیایی که پس از تساوی یک بر یک عصر جمعه تیمش برابر استقلال با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: بازی شروع خوبی داشت و هر دو تیم فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند و ما موفق به زدن گل برتری شدیم اما بعد از اتفاقات حاشیه ای که رخ داد بازی افت کرد.

وی در مورد صحنه اخراجش از روی نیمکت گفت: یک لحظه احساس کردم از محوطه مربیان خارج شده ام و زمانی که قصد بازگشت داشتم داور چهارم مرا تهدید به اخراج کرد و داور هم وارد صحنه شد و مرا به روی سکوها هدایت کرد!

سرمربی تیم فوتبال صبای قم دلیل افت فنی تیمش در نیمه دوم را دوری اش از روی نیمکت عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: قطعا اگر کنار زمین بودم اجازه نمی دادم بازیکنانم رو به بازی تاخیری بیاورند و آنها را به سمت جلو هدایت می کردم.

ضیایی نتیجه این دیدار را راضی کننده عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه استقلال 10 نفره شده بود اما فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و توانست بازی باخته را مساوی کند.

وی هرگونه درگیری و اختلاف با فریدون فضلی و سایر بازیکنان را رد کرد و گفت: تابع سیاست باشگاه هستم و هر بازیکنی که آماده باشد را در ترکیب قرار می دهم. فرقی هم نمی کند از قبل اختلاف داشته باشم یا نه.

کد مطلب 969599

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