بازی با استقلال اهواز در امتداد راه موفقیت فولاد بود/ حتی یک مهاجم متوسط هم ندارم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی در گفتگو با خبرنگاران پس از پایان بازی تیمش با استقلال اهواز اظهار داشت: فوتبال مثل زندگی است شما بعضی وقتها برای رسیدن به هدف تلاش فراوانی می کنید اما موفق به دستیابی به هدف ایده آل نمی شوید در این بازی هم چنین سناریویی برای فولاد رقم خورد.

وی افزود: بازیکنان فولاد نیز در این بازی برای کسب پیروزی تلاش فراوانی کردند اما موفق به کسب پیروزی نشدند و در دقیقه 3+90 گل تساوی را دریافت کردند البته شاید این خواست خدا باشد که ما اینگونه نتیجه می گیریم اما این بازی در امتداد راه موفقیت آمیز ما برای کسب پیروزی در بازی های آینده لیگ برتر است.

جلالی تاکید کرد: نمونه مشابه اکثر موقعیتهایی که در این بازی برای مهاجمان به دست آمد را برای آنها در تمرینات شبیه سازی کرده بودم اما آنها در این بازی با وجود موقعیتهای خوب موفق نشدند که از فرصتها به دست آمده استفاده کنند.

وی عنوان کرد: فولاد هیچ مشکلی ندارد به غیر از اینکه یک مهاجم تمام کننده خوب در ترکیب این تیم وجود ندارد، حتی یک مهاجم متوسط هم در فولاد در اختیار ندارم و در این بازی هم همه دیدند که مجبور شدم از مهدی چمن آرا که یک مدافع است به عنوان مهاجم نوک استفاده کنم.

سرمربی فولاد خوزستان گفت: استقلال اهواز دراین بازی بسیار دونده بازی کرد و هر دو تیم نشان دادند به خودباوری برای ارائه بازی های شایسته دست یافته اند که این موضوع جای امیدواری دارد.

جلالی تاکید کرد: از سوی هیچ کس در باشگاه فولاد تحت فشار نیستم و اگر می بینید بازیکنان کمی عصبی می شوند به این خاطر است که آنها به این نتیجه رسیده اند که این رده در شان فولاد نیست.

بازی دو تیم استقلال اهواز و فولاد خوزستان در هفته سیزدهم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید.