آرامش در نمایشگاه برقرار است/ تیر اندازی هوایی در دست بررسی

سرتیپ عزیز الله رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر دراین زمینه افزود: درحال حاضر هیچگونه مشکلی درنمایشگاه مطبوعات نداریم و آرامش در نمایشگاه برقرار است.

در پی بازدید آقای کروبی از نمایشگاه مطبوعات برخی از افراد با حمله به سوی وی اقدام به بر هم زدن نظم عمومی نمایشگاه را کردند که با خارج شدن مهدی کروبی از نمایشگاه آرامش دوباره به نمایشگاه بازگشت.

وی ادامه داد: این افراد قبل از بازدید از نمایشگاه مطبوعات باید پلیس را در جریان قرار می دادند تا با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.

وی درباره شایعاتی مبنی بر تیر اندازی هوایی در محوطه نمایشگاه اظهار داشت این موضوع از سوی پلیس در حال بررسی است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در همین زمینه اعلام کرد که در پی بازدید مهدی کروبی از نمایشگاه مطبوعات چهار نفر از افرادی که اقدام به برهم زدن نظم نمایشگاه و تحریک دیگران کرده بودند، دستگیر شدند که به محض تکمیل اطلاعات نتیجه آن اعلام خواهد شد.