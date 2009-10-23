به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16:40 دقیقه روز جمعه با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که در پایان تیم های استقلال تهران و صبای قم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار محمد نوری در دقیقه 5 برای صبای قم گل زد و آرش برهانی در دقیقه 54 گل تساوی را وارد دروازه حریف کرد.

45 دقیقه اول دیدار دو تیم استقلال و صبا تحت تاثیرتصمیمات داور قرار داشت و کادر فنی و بازیکنان هر دو تیم بارها به قضاوت و تصمیمات علیرضا فغانی اعتراض کردند. در این بین محمدحسین ضیایی سرمربی تیم فوتبال صبا به دلیل اعتراض به فغانی از روی نیمکت اخراج شد.

ضمن اینکه فرهاد مجیدی کاپیتان تیم فوتبال استقلال نیز در دقیقه 45 این دیدار با دریافت دومین کارت زرد از سوی فغانی اخراج شد تا استقلال با 10 بازیکن به بازی ادامه دهد.

در نیمه دوم اما استقلال عملکرد بهتری داشت و می توانست با 10 بازیکن هم حریف را شکست دهد اما آرش برهانی موقعیت های این تیم را به هدر داد تا دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.

استقلال با این تساوی 24 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول باقی ماند. صبای قم هم 20 امتیازی شد و در رده هشتم قرار گرفت.