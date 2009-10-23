عده ای نام برخورد با مستکبرین با روحیه جهادی را "ماجراجویی" می خوانند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌ نژاد رئیس‌ جمهور کشورمان، عصر جمعه در گردهمایی بزرگ گروه‌های جهادی اظهار داشت: ما در عرصه سیاست خارجی به شدت نیازمند استفاده از روحیه‌ جهادی هستیم و اگر این روحیه جهادی نباشد، دشمنان ما تا داخل خانه ما می‌آیند و این از ویژگی‌های استکبار است.

وی در ادامه سخنان خود خطاب به دانشجویان، طلاب و دانش‌آموزان گروه‌های جهادی، افزود: شما دوران قبل از انقلاب را به یاد ندارید که متاسفانه ذلت و خواری زیادی در این کشور حاکم بود و چطور بیگانگان همه چیز مردم این مملکت را تحت سلطه قرار داده بودند و مسخره می‌کردند.

احمدی نژاد ادامه داد: در دوران اخیر نیز مشاهده کردیم که اگر با روحیه‌ غیرجهادی در مناسبات بخواهیم وارد شویم، مستکبرین طمع‌کار می‌خواهند تا داخل خانه‌ ما بیایند و هیچ شان و جایگاهی برای ما قائل نمی‌شوند. وی همچنین گفت: به محض اینکه با روحیه جهادی با دشمنان و مستکبرین برخورد می‌کنیم، عده‌ای می‌آیند و می‌گویند چرا ماجراجویی می‌کنید.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر کسی روی حق، عدالت و قانون ایستادگی کند و آماده باشد که فشارها را تحمل کند، این همان روحیه‌ جهادی است.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه روحیه‌ جهادی یعنی اینکه با عزت در برابر مستکبران بایستید تا حقوق و عزت خود را حفظ کنید وگرنه نقطه‌ پایانی برای خواسته‌های مستکبران وجود ندارد، تصریح کرد: شما نتیجه‌ برخورد نوع اول و دوم و وارد شدن به روحیه‌ جهادی و غیرجهادی را دیده‌اید، بنده یادم هست که یکی از مسئولان بلند پایه به یک کشور اروپایی سفر کرده بود و با یک خانم که مسئول حزبی در آنجا بود صحبت می‌کرد، آنها فشار آورده بودند که شما آزادی ندارید و آن مسئول بلند پایه می‌گفت ما تازه شروع کردیم و می‌خواستیم مثل شما دموکراسی بیاوریم. ما اشتباه داریم، ما ضعف داریم، ببخشید ما می‌خواهیم مثل شما شویم. مثل موقعی که گفتند که ما نرمش نشان دهیم، شاید دل مستکبران به رحم بیاید و حقوقی برای ما قائل شوند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت روحیه جهادی تاکید کرد: به شما می ‌گویم که دعوای اصلی جبهه‌ استکبار با ملت ما در همین نقطه است. ملتی پیدا شده که می‌خواهد با روحیه جهادی عزت خود را حفظ کند و زیر بار سلطه نمی‌رود و نظام سلطه که می‌خواهد همه او را به رسمیت بشناسند و غیر از خود کسی دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد، این مسئله را قبول نمی‌کند و حال اگر یک کسی پیدا شود و بگوید ما حاضریم نظام سلطه را بپذیریم و در ازای این مسئله نقشی به ما بدهید، همین نظام سلطه می‌گوید برو آخر صف قبل از شما خیلی ها در صف هستند و متاسفانه برخی نام این نرمش و تسلیم شدن را سیاستمداری گذاشته اند لذا سیاست جهادی در عرصه بین‌المللی یعنی اینکه روی حق خود پافشاری و ایستادگی کنیم.

رئیس قوه مجریه در ادامه سخنان خود، خاطرنشان کرد: وقتی که شما می‌خواهید فقر را برطرف کنید و به دنبال رفع تبعیض و توزیع عادلانه بودجه در کشور هستید، نمی‌خواهید با مردم بجنگید بلکه می‌خواهید اموری را اصلاح کنید.

وی افزود: دنیا و ملت ایران مشاهده کردند که در طول این سی سال در هر عرصه‌ای با روحیه جهادی وارد شده‌ایم و به موفقیت ‌های بسیاری دست یافته ایم و در عرصه‌ای که این روحیه را کنار گذاشتیم با هزینه‌های بالا و بدون دستاورد مواجه بودیم.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه ما حتی اگر امنیت ملی نیز می‌خواهیم، باید با روحیه جهادی وارد تعاملات شویم، گفت: امروز مستکبران به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند در برابر ملت ایران کاری کنند و باید عزت و عظمت و موجودیت ایران را بپذیرند و اینکه نمی‌توانند هیچ کاری علیه ملت ایران انجام دهند جز تعامل با ملت ایران و در واقع غیر از این راهی ندارند. علت این امر چیست؟ علت آن روحیه جهادی ملت ایران و ایستادگی ایران بر روی حق خود است وما به هر دستاوردی که نائل شد‌ه‌ایم به خاطر این روحیه است.

وی اضافه کرد: در طول این سی سال انقلاب دو هجرت بزرگ رخ داده است که این هجرتها عمدتا به وسیله دانشجویان و طلاب بوده است. هجرت اول جهاد سازندگی است که به صورت خودجوش گروه‌هایی در دانشگاه‌ها در این ارتباط ایجاد شدند و در نقاط محروم می‌رفتند و کار می‌کردند و بعد از مدتی نیز امام (ره) دستور تشکیل جهاد سازندگی را داد و خدماتی که جهاد سازندگی در این کشور کرد،‌ هیچ نهاد دیگری انجام نداد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین هجرت دوم را دفاع مقدس عنوان کرد و گفت:‌ این هجرت نیز برکات عظیمی را برای ملت ایران به ارمغان آورد و تمام پیشرفت‌های اقتصادی، علمی، استقلال و عزت ما، حاصل این هجرت عظیم است. حاصل اینکه جوانان ما به جبهه رفتند و در برابر دشمن ایستادگی کردند.

احمدی ‌نژاد در ادامه خطاب به شرکت کنندگان در این گردهمایی تصریح کرد: شما پیشگامان و پیش قراولان هجرت سوم هستید و این حرکتی که شما آغاز کرده‌اید به فضل الهی به یک رودخانه خروشان عظیم تبدیل خواهد شد لذا قدر خودتان را بدانید.

وی افزود: آینده کشور و ملت از این هیاهوها و سخنان بیهوده بیرون نمی‌آید، از دل اراده مردان و زنان ایثارگر بیرون می‌آید و این افراد هستند که آینده را رقم می‌زنند.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در این جلسه اشاره شد که ما چند نوع اردوهای جهادی داریم، ادامه داد:‌ همه این اردوها خوب است به خصوص اردوهایی که شما به صورت خودجوش دورهم جمع می‌شوید و کارمی‌کنید و ارزش‌ این موضوع از همه بالاتر است.

احمدی نژاد همچنین خطاب به شرکت کنندگان در این همایش، گفت:‌ با توکل به خداوند حرکت کنید، دولت نیز سعی می‌کند حمایت ‌های بیشتری از این اقدامات انجام دهید. شما وقتی که خدمتی می‌کنید در ابتدا از خوشحالی عده‌ای که شما به آنها کمک کرده‌اید خوشحال و خشنود می‌شوید و در دل خود یک شادی معنوی ایجاد می‌شود و خوشحالی دوم نیز حرکتی است که به سمت مراتب کمال آغاز کرده‌اید.

رئیس‌ جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: در ابتدا اگر شما موافق باشید می‌خواهم یک نگاه مبنایی به کاری که شما انجام می‌دهید داشته باشم. همانطور که می‌دانید از ابتدای خلقت، بشر با دو دعوت مواجه بوده است که این دو دعوت نیز ناشی از نوع نگاه به انسان است.

وی افزود: به تعبیر دیگر دونوع نگاه به انسان به موازات هم وجود داشته است وهمواره درطول تاریخ این دو نوع نگاه در برابر هم بوده‌اند. نگاه اول انسانها را فقط در این دنیای مادی می‌بیند و بزرگترین و بالاترین ماموریت انسان را کسب لذت حداکثری عنوان می‌کند و انسانی در واقع موفق‌تر است که مصرف بیشتری داشته باشد و لذت بیشتری ببرد و امروز اساس نظام سرمایه‌ داری بر اساس این نگاه شکل گرفته است و همه لوازم حکومتی و غیرحکومتی و ساختارها در راستای تحقق این هدف یعنی کسب لذت حداکثری تعریف شده است.

احمدی نژاد ادامه داد: نگاه دوم که در برابر نگاه اول قرار دارد، این است که از ابتدا انسان را متعلق به این جهان نمی‌داند و در واقع این جهان را بستر یک جهش می‌داند یا یک دوره سوختگیری برای پرواز ابدی. دوره‌ شکوفایی استعدادها و حرکت انسان در راستای تعالی و کمال و در واقع این دنیا فرصتی است برای صعود و خداوند نیز انسان را براساس این نگاه و هدف خلق کرده است و در واقع انسان آمده است تا سیر کمال را طی کند و تجلی اسماء الهی باشد.

رئیس جمهور همچنین با طرح این سئوال که تحقق این هدف از چه راهی و با چه وسیله ‌ای ممکن است و اینکه انسانها چطور می‌ توانند اسماء الهی را در وجود خود شکوفا کنند؟ گفت: اصل، ایمان به خداست، اما در عرصه‌ عمل شرایط شکوفایی این اسماء چیست؟ به نظر من از بین تمام کارهایی که می‌شود دو کار برای تحقق این مسئله کلیدی است و در واقع اگر انسان در زندگی هزاران کار انجام دهد ولی خالی از این دو باشد محال است که انسان به مراتبی از مراتب کمال برسد.اولین کار خدمت به دیگران و نوع انسان است و شما باید توجه داشته باشید که ارزش‌های متعالی در وجود انسان صرفا در تعامل با دیگران شکوفا می‌شود و بستر تحقق این هدف و تجلی این ارزش‌ها در تعامل با انسان‌ها معنا پیدا می‌کند.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت خدمت به نوع انسان ، اظهار داشت: از نشانه‌های لطف و رحمت خداوند متعال به یک انسان این است که نیازهای نوع بشر را به سمت او هدایت کند و در واقع خداوند دریچه‌های کمال را به سمت او با این کار باز کرده است.

احمدی‌نژاد مسئله دوم را ایثار عنوان کرد و افزود: ایثار مقدمه یک صعود است و به هر میزان ایثار بزرگتر باشد اثر آن نیز بزرگتر و ماندگارتر است.

رئیس قوه مجریه همچنین به بحث دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: اگر ایثارهای عظیمی که در دفاع مقدس انجام شد نبود، اکنون اصلا اسمی از ایران، استقلال و نامی از انقلاب اسلامی باقی نمی‌ماند.

وی در ادامه با بیان اینکه در کاری که شما انجام می‌دهید هم خدمت وجود دارد هم ایثار، به مقوله‌ عدالت اشاره کرد و گفت: من از شما می‌پرسم که آیا بدون ایثار جمعی از مردم مجاهد در نقطه‌ای از عالم، عدالت برپا می‌شود امروز جهان پر از ظلم است و حذف بی‌عدالتی وایجاد عدالت آیا بدون ایثار امکان‌پذیر است آیا جایگزین کردن دوستی وصفا به جای کینه‌ها و دشمنیها بدون ایثار ممکن است، در کشور ما اگر بخواهیم فقرها و محرومیتها را برطرف کنیم آیا این مسئله جز با ایثارگری امکان‌پذیر است؟ روشن است که بسیاری از دفتر کار گرم و نرم، زیبا و مرتب در تهران استقبال می‌کنند و آیا در برنامه‌ریزی‌ها عدالت وجود دارد؟

احمدی نژاد تصریح کرد: در هنگام تنظیم بودجه سالانه دستهای قدرتمندی به سمت بودجه دراز است و فشار می‌آورند. در یک جلسه که یکی از این آقایون سیاسی که به ما فشار می‌آورد حضور داشت، من گفتم ما از شش جهت در فشاریم و دوستان از شش جهت به ما فشار می‌آورند، آن آقا گفت از هشت جهت. من گفتم دو جهت دیگر کجاست،‌ او در جواب گفت، قطرهایش، که من به او گفتم قطرهایش خود شما هستید. دیدم یک آقایی گفته وقتی دولت به روستاها می‌رود ما احساس سرشکستگی می‌کنیم، بله! باید احساس سرشکستگی کنید وضعی که در روستاهای محروم است حاصل نوع نگاه شما و اسلاف شماست.

وی اضافه کرد: هر اصلاح اجتماعی، نیازمند ایثارگری است و اگر کسی آماده ایثار نباشد نه می‌تواند خود را اصلاح کند و نه جامعه را، تعالی فردی هم از ایثارگری می‌گذرد.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه ما هر آنچه که اکنون داریم، به آن افتخار و احساس عزت می کنیم، گفت: اینها همه حاصل ایثارگری و روحیه‌ جهادی است و کسی که اهل ایثارگری در راه آرمانها باشد همیشه پیروز است و شکست برای او معنی ندارد.

وی تصریح کرد: رمز موفقیت این است که با روحیه‌ جهادی و ایثار با پدیده‌های اجتماعی برخورد کنیم و همانطور که گفتم کسی که این روحیه را داشته باشد شکست نمی‌خورد و به پیروزی دست پیدا می‌کند.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه زندگی جهادی یعنی زندگی خادمانه و خدمتگزارانه، خاطرنشان کرد: این نوع زندگی از یک طرف با موانع و مشکلاتی روبروست، از یک طرف با زیبایهای بی‌نظیر، البته معنی زندگی جهادی به این معنا نیست که روی سنگ بخوابید و ترک دنیا کنید، بلکه زندگی جهادی یعنی آمادگی برای ایثارگری و خدمتگزاری.

وی همچنین تصریح کرد: قبل از انقلاب گروه‌هایی بودند که ادعای مبارزه با آمریکا می‌کردند و من نیز دوستی داشتم که پزشکی می‌خواند و برای به اصطلاح خودسازی می‌رفت و مدت‌ها روی سنگ می‌خوابید و کارهای از این قبیل می‌کرد، وقتی که امام (ره) آمد و با آمریکا دست به یقه شد، نتوانست بین آمریکا و امام (ره) انتخابی کند و در گروهی قرار گرفت که در برابر امام (ره) بود و در کنار آمریکا.

رئیس جمهور تاکید کرد: همانطور که اشاره شد منظور از روحیه جهادی یعنی آمادگی برای ایثارگری و خدمتگزاری و آمادگی برای انجام کار و البته خیلی‌ها این روحیه را نمی‌پسندند.