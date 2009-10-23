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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۱۷

موافقت لهستان با افزایش تعداد نظامیان در افغانستان

موافقت لهستان با افزایش تعداد نظامیان در افغانستان

وزیر دفاع لهستان از افزایش تعداد نظامیان این کشور در افغانستان در پاسخ به درخواست آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "والدمار اسکرزی پساک" گفت : در بهار آینده 600 نیروی جدید لهستانی به افغانستان اعزام می شوند.

به گفته وزیر دفاع لهستان، این نظامیان پس از درخواست ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان مبنی بر افزایش 10 درصدی تعداد نیروها در افغانستان از سوی کشورهایی که اقدام به اعزام نیرو به این کشور جنگ زده کرده اند صورت می گیرند.

با اعزام این تعداد نیرو به افغانستان، تعداد نظامیان لهستانی در افغانستان به دو هزار و 800 نفر می رسد که اغلب این نظامیان در ولایت غزنی مستقر هستند.

در حال حاضر بیش از 100 هزار نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند که 68 هزار نفر از آنها را نظامیان آمریکایی تشکیل می دهند.

کد مطلب 969620

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