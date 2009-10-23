دیدار نجار با مقامهای پاکستان / تاکید بر لزوم تحویل تروریستها به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، مصطفی محمد نجار امروز در اسلام آباد با عبدالرحمن ملک وزیر کشور پاکستان دیدار کرد.



نجار در این گفتگوها بار دیگر بر درخواست جدی جمهوری اسلامی ایران برای دستگیری عاملان عملیات تروریستی یکشنبه در استان سیستان و بلوچستان که در خاک پاکستان فعال هستند، و تحویل آنها به کشورمان تاکید کرد.



وی پیش از ورود به اسلام آباد تاکید کردعوامل حوادث تروریستی اخیر بایدبه ایران تحویل گردند.



نجار با اشاره به اقدام تروریستی چند روز گذشته عوامل گروهک پلید ریگی که به شهادت جمعی از هموطنان شیعه و سنی، سران قبایل و طوایف و همچنین چند تن از فرماندهان سپاه منجرشد، گفت: این چندمین بار است که این گروهک دست به جنایت می زد و برای ملت ایران جای سوال است که چگونه گروهکی که چنین کارهایی انجام می دهد به راحتی در خاک کشور همسایه، دوست و برادر پاکستان به راحتی تردد دارد.

وی افزود: ما در این سفر مدارک و اسنادی را به همراه داریم که نشان می دهد عوامل گروهک ریگی از تجهیزات پیشرفته ای استفاده می کنند که به وسیله عوامل استکبار جهانی تامین می شود و آنها هم با هدف نفاق افکنی بین سنی و شیعه و همچنین ایجاد سد و مانع در برابر پیشرفت و توسعه در منطقه سیستان و بلوچستان دست به این اقدامات می زنند.

نجار همچنین با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و برخی مقامات امنیتی این کشور دیدار و درباره مسائل مورد نظر طرفین به ویژه مسئله گروهک ریگی گفتگو می کند و با توجه به مستنداتی که هیئت ایرانی در اختیار دارد خواستار تحویل سریع عوامل گروهک ریگی می شود.



رحمان ملک وزیر کشور پاکستان نیز با اشاره به اینکه پاکستان اهمیت زیادی به روابط دو کشور و به ویژه به مناسبات امنیتی قائل است ، گفت : از وقایع تروریستی اتفاق افتاده در ایران به شدت متاثر و ناراحتیم و همه تلاشهای خود را با جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تردد تروریستها در مرزهای مشترک به کار خواهیم بست.

رحمان ملک افزود: عبدالمالک ریگی در پاکستان نیست و ما معتقدیم که وی در افغانستان است و از آن طریق در ایران اقدامات تروریستی می کند.



خاطر نشان می شود در حادثه تروریستی که حدود ساعت 8 صبح یکشنبه 26 مهر در محل برگزاری پنجمین نشست سران قبایل و طوایف در منطقه پیشین بلوچستان روی داد یکی از مزدوران استکبار جهانی با انفجار مواد منفجره، شماری از فرماندهان سپاه، نیروهای انتظامی، سران و بزرگان اهل سنت و شیعه منطقه و مردم عادی را که برای نشستی در زمینه وحدت مذاهب اسلامی گرد هم آمده بودند ، به خاک و خون کشید.