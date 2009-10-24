بازگشایی آرام دانشگاهها کام برخی را تلخ کرد/ تجمع با مجوز منعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی عصر جمعه با حضور در نشست "بررسی فعالیتهای صنفی و سیاسی دانشجویان" در غرفه خبرگزاری "مهر" که با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها برگزار شد درباره برخورد دانشگاهها و وزارت علوم با دانشجویان چند دانشگاه کشور که در تجمعات آغاز سال تحصیلی حضور داشتند، افزود: "در ایام بازگشایی دانشگاهها آنچنان مشکل خاصی را شاهد نبودیم و بازگشایی دانشگاهها امسال در فرآیندی طبیعی و بسیار آرام و حتی متفاوت صورت گرفت."

وی اضافه کرد: "به هر حال تجمعاتی در چند دانشگاه در یک بازه زمانی محدود اتفاق افتاد و سعی دانشگاه و وزارت علوم نیز بر این بود که با دانشجویان صحبت کند و از آنها درخواست شد که طبق قواعد رفتار کنند. حال اینکه حرکت بر طبق قانون از ناحیه این دانشجویان پذیرفته شده یا خیر را خود آنها تنظیم می کنند."





مسلمی نایینی - محسن اسلامی (مدیران وزارت علوم)

در دوره زمانی پس از انتخابات یک سری تحرکات و تجمعات در دانشگاهها طبیعی بود

مدیر امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه "به هر حال در یک دوره زمانی پس از انتخابات (به عنوان مثال 10 روز) ممکن است که یک سری تحرکات و تجمعات طبیعی تلقی شود" گفت: "رعایت ضوابط دانشگاه ضرورتی است که کمک می کند دانشگاه در مسیر هیجانات کاذب یا شرایط بی ثباتی قرار نگیرد و طبیعی بودن بازگشایی دانشگاهها در سال جاری به لحاظ عقلانیت سیاسی است که طی چهار سال گذشته در دانشگاهها شکل گرفته است."

در دانشگاه عقلانیت سیاسی رشد کرده است

محسن اسلامی با بیان اینکه "در دانشگاه عقلانیت سیاسی رشد کرده است" خاطرنشان کرد: "در فضای قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری در هیچ کدام از دانشگاههای کشور هیچ اتفاقی که به برخورد بین دانشجویان تعبیر شود در دانشگاهها رخ نداد و همه آمدند و حرفشان را زدند. حتی در وقایع پس از انتخابات فقط سه مورد و در نهایت پنج مورد در دانشگاهها شاهد اتفاقی بودیم."





نشست فعالیتهای سیاسی و صنفی دانشجویان با حضور رسانه ها در غرفه مهر

منعی برای تجمع با مجوز وجود ندارد

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: "تجمعاتی که در دانشگاهها انجام می شود در صورتی که مجوز داشته باشند هیچ منعی از نظر دانشگاه، وزارت علوم یا هیچ نهاد دیگری نخواهند داشت اما اتفاقاتی که در دانشگاه رخ می دهد خارج از این عرف است."

وی با اشاره به تجمع دانشجویی دانشگاه تهران در آغاز سال تحصیلی جدید گفت: "در دانشگاه تهران در زمان بازگشایی دانشگاه در سال تحصیلی جدید کسی مجوزی برای تجمع درخواست نکرد. بلکه فرض افرادی که برنامه ریز این تجمع بودند این بوده که وارد فضای تجمع می شویم و دانشجویان را دعوت می کنیم و مقاصد را پیش می بریم."

اینگونه تلقین شده اگر درخواست مجوز تجمع کنیم مجوزی نمی دهند که اشتباه است

به گزارش مهر، محسن اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید در زمان دولت نهم چند مجوز تجمع برای معترضان به عملکرد دانشگاهها و وزارت علوم صادر شده است؟ گفت: "برای تجمع در دانشگاه باید درخواست مجوز شود اما این کار صورت نمی گیرد و به طور تلقینی گفته می شود که اگر درخواستی نیز ارائه شود اتفاقی نمی افتد (ترتیب اثر داده نمی شود). در فضای کار سیاسی این گونه است که تلقین می شود که اگر درخواست مجوز برای تجمع نیز بدهیم مجوزی نمی دهند."

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: "این در حالیست که قبل از مهر ماه مکررا به دانشگاهها توصیه شد تا در صورتی که تشکلها درخواست برگزاری برنامه ای جهت تبیین مباحث حول انتخابات اخیر داشتند حتما مجوز صادر شود."