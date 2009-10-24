نتایج دومین مسابقه اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی استان یزد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این مسابقات در پارکینگ پارک کوهستان و با شرکت 21 اتومبیلران و با حضور جمع کثیری از مردم استان یزد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تنها سه تن از بانوان حضور داشتند که در یک کلاس با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان دو دور تایم‌ گیری اقدس نورآبادی توانست عنوان نخست این رقابتها را از آن خود کند و مهدیه خاکسار و زهره جمال‌ هدش به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در بخش آقایان که در دو کلاس زیر 1400 و بالای 1400 برگزار شد، آقایان علی ‌اکبر ابویی، حسین رادی و ابراهیم آرمانی ‌فر در کلاس زیر 1400 به ترتیب بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.

در کلاس بالای 1400 نیز آقایان محمدحسین ابویی، نمیر کاظمی و علیرضا شهاب ‌رضوی نیز عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رده‌ بندی کلی بانوان شرکت ‌کننده به طور قابل توجهی ارتقا یافتند و نسبت به مسابقه قبلی دو پله صعود کردند که در صورت تمرینات مداوم و حضور پررنگ ‌تر در مسابقات، در آینده خواهند توانست همراه با آقایان در یک کلاس شرکت کرده و حتی کسب مقام کنند.

در پایان این رقابتها کمیته برگزاری مسابقات اتومبیلرانی یزد اعلام کرد نفرات اول تا سوم این رقابت ها، بدون پرداخت ورودیه در مسابقه اسلالوم بعدی که در تاریخ 13 آذرماه سال جاری برگزار می‌شود، شرکت داده خواهند شد.