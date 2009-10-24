71 هزار تن انار تا پایان فصل برداشت در یزد تولید می شود

سیدجمال سجادی‌ پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: شهرستان‌ های میبد، یزد، تفت، اردکان و مهریز مناطق عمده تولید محصول انار در استان یزد هستند.

وی پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت محصول انار، 71 هزار تن انار در استان تولید شود.

سجادی‌پور عنوان کرد: 70 درصد محصول تولیدی استان یزد به بازار داخلی و بقیه به کشورهای اروپایی، حوزه خلیج فارس، کره جنوبی و آسیای میانه صادر می‌شود.

وی بیان داشت: میخوش، گل تفتی، حصیبی و شهوار از ارقام معروف انار استان یزد هستند.

سجادی ‌پور یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به منظور ترویج تولید ارقام صادراتی انار طی سال ‌های اخیر نهال ‌های یارانه‌‌ دار مناسب و سازگار بین باغداران توزیع کرده است.

وی ارائه خدمات آموزشی، فنی و نظارتی، اجرای طرح‌ اصلاح و احیای باغات را از جمله اقدامات این سازمان در راستای حمایت از باغداران استان یزد اعلام کرد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان یزد، کمبود سردخانه، نبود انبار مناسب، یک ‌دست نبودن باغات و مخلوط بودن ارقام انار را از جمله مشکلات باغداران این محصول استان اعلام کرد.

وی از باغداران خواست برای حفظ جایگاه انار استان یزد در اجرای عملیات مختلف و متعدد به زراعی، مبارزه با آفات و بیماری‌ ها به توصیه کارشناسان توجه کنند.

همچنین با آغاز فصل برداشت انار خرید تضمینی این محصول توسط تعاون روستایی نیز آغاز شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان یزد در این زمینه اظهار داشت: پیش ‌بینی می ‌شود تا پایان فصل خرید امسال، بین 300 تا 350 تن انار از باغداران شهر یزد خریداری شود.

حسین بابایی خاطرنشان کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون 40 تن انار از کشاورزان شهرستان یزد خریداری شده است.

وی در ادامه با اشاره به خرید 120 تن انار در سال گذشته از کشاورزان شهرستان یزد، عنوان کرد: در سال جاری نیز با توجه به اطلاعات جمع ‌آوری شده توسط اداره تعاون روستایی شهرستان یزد و به‌ روز شدن تجهیزات، پیش‌ بینی خرید 300 تا 350 تن انار از باغداران شهرستان یزد می شود.

بابایی با اشاره به اینکه خرید انار از کشاورزان به صورت نقدی و پرداخت وجه به ‌روز است، اظهار داشت: قیمت انار درجه یک در سال جاری 800 تومان افزایش داشته است.

در استان یزد برداشت انار از اواخر مهرماه آغاز می‌‌شود و به مدت یک‌ ماه ادامه دارد. استان یزد رتبه سوم تولید انار در کشور را داراست.